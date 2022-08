Αθλητικά

Ο Τσιτσιπάς χαλαρώνει σε... μπανιέρα με πάγο μετά τον χαμένο τίτλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Stay cool» γράφει στο twitter ο Έλληνας τενίστας μετά την ήττα του από τον Μπόρνα Τσόριτς στο Cincinnati Masters.

Στιγμές χαλάρωσης για τον Στέφανο Τσιτσιπά, μετά την ολοκλήρωση του Cincinnati Masters.

Ο Έλληνας τενίστας έφτασε μέχρι τον τελικό του τουρνουά, πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις, ωστόσο ηττήθηκε από τον Κροάτη Μπόρνα Τσόριτς με 2-0 σετ.

Αφού λοιπόν έχασε μοναδική ευκαιρία να κατακτήσει τον 10ο τίτλο της καριέρας του, ο Στέφανος επέστρεψε στα social media και όπως φαίνεται είναι πολύ... ήρεμος.

«Stay cool» γράφει στην ανάρτηση του στο twitter, όπου τον βλέπουμε μέσα σε μια μπανιέρα γεμάτη πάγο, σε ένα συνηθισμένο τρόπο αποθεραπείας για τους αθλητές.

Εμφανώς απογοητευμένος ηταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την ήττα του με 2-0 από τον Μπόρνα Τσόριτς στον τελικό του Σινσινάτι.

Ο Ελληνας πρωταθλητής έδωσε συγχαρητήρια στον Κροάτη και τόνισε ότι έχει χάσει το... μέτρημα από τους χαμένους τελικούς:

«Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Σας ευχαριστώ όλους για την στήριξή σας, συγχαρητήρια στον Μπόρνα. Συνέχισε να δουλεύεις τόσο σκληρά, έκανες μια φοβερή επιστροφή από τον τραυματισμό σου.

Δεν ξέρω πια πόσες φορές έχω χάσει τελικούς σε τουρνουά masters, εύχομαι να επιστρέψω εδώ και να κερδίσω. Τυχαίνει να παίζω απέναντι σε ρομπότ στους τελικούς. Ευχαριστώ τον διευθυντή της διοργάνωσης για την εξαιρετική φιλοξενία.

Χαίρομαι πάντα όταν έρχομαι στο Σινσινάτι είναι μια υπέροχη διοργάνωση. Είναι πολύ φιλόξενα εδώ».

Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: πότε πληρώνονται ανά Ταμείο

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: οι πληρωμές της εβδομάδας

Rapid test δωρεάν την Δευτέρα σε 153 σημεία