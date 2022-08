Παράξενα

Ρόδος: κατσίκια βγήκαν... βόλτα σε πολυκατάστημα (εικόνες)

Δεν πίστευαν στα μάτια τους όσοι είδαν τα κατσίκια να "σουλατσάρουν" στην αγορά.

Ένας απέραντος ζωολογικός κήπος έχει καταντήσει τελικά η περιοχή μας. Από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει κανείς; Από τα κατσίκια που σεργιανίζουν σε όλο σχεδόν το νησί; Από τα ελάφια που σε λίγο θα κατεβαίνουν και στο Μαντράκι για να... πιουν καφέ;

Από τα αδέσποτα (που με δική μας ευθύνη είναι αδέσποτα) γατιά και σκυλιά που βρίσκονται παντού; Η φωτογραφία που μας έστειλε καλή φίλη και αναγνώστριά μας, αποτυπώθηκε την Τρίτη στην είσοδο του πολυκαταστήματος Praktiker στην πόλη της Ρόδου. Αντίστοιχη φωτογραφία (με κατσίκια να σεργιανίζουν στις παρυφές του αερολιμένα Ρόδου), είχαμε πριν από μερικές εβδομάδες. Και όλα αυτά, θα ήταν βέβαια πολύ γραφικά και υπέροχα, αν δεν υπήρχαν τεράστιοι κίνδυνοι για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος και δυστυχήματος, από την εισβολή των ζώων αυτών σε κεντρικούς δρόμους και κομβικά σημεία. Δυστυχώς όμως, οι κίνδυνοι υπάρχουν. Σε αντίθεση με τις αρχές, τους φορείς και τους εκάστοτε υπεύθυνους που εδώ και τριάντα χρόνια ακούμε ότι λαμβάνουν... μέτρα! Πηγή: rodiaki.gr

