Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για κακοκαιρία το επόμενο τετραήμερο

Ποιες περιοχές θα πλήξουν οι καταιγίδες, οι κεραυνοί, οι χαλαζοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι.

Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα, κατά τη διάρκεια των φαινομένων, από ενισχυμένους ριπαίους ανέμους, προβλέπεται από αύριο Τρίτη έως και την Παρασκευή. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν και σε ώρες εκτός της κλασικής αστάθειας (μεσημέρι - απόγευμα) και θα επηρεάσουν όχι μόνο την ηπειρωτική αλλά και τη νησιωτική χώρα και κυρίως το Αιγαίο. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα δεχτούν η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η βόρεια Εύβοια, το βόρειο Αιγαίο και η Χαλκιδική κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Πιο αναλυτικά:

Αύριο Τρίτη (23-08-2022) κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του βορείου Αιγαίου και το μεσημέρι - απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Την Τετάρτη (24-08-2022) τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν και θα επηρεάσουν από νωρίς το πρωί την ανατολική ηπειρωτική και νησιωτική χώρα (εκτός από τα Δωδεκάνησα) και το μεσημέρι - απόγευμα τα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Την Πέμπτη (25-08-2022) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και το μεσημέρι - απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Την Παρασκευή (26-08-2022), σύμφωνα με τα ως τώρα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στις παραπάνω περιοχές αλλά προοδευτικά θα εξασθενήσουν.

