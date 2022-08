Κόσμος

Πορτογαλία - πυρκαγιές: Η Ελλάδα στέλνει 2 canadair

Η χώρα μας ανταποκρίθηκε στο σχετικό αίτημα των πορτογαλικών Αρχών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Δύο αεροσκάφη Canadair CL-415 έχει αποστείλει η χώρα μας στην Πορτογαλία, ανταποκρινόμενη στο σχετικό αίτημα των πορτογαλικών Αρχών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, καθώς η χώρα πλήττεται από δασικές πυρκαγιές και αναμένει ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες.

Από την πρώτη στιγμή της ενεργοποίησης του αιτήματος, με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη, η Ελλάδα έθεσε στη διάθεση του Μηχανισμού τα δύο αεροσκάφη, τα οποία έχουν ήδη φτάσει στον προορισμό τους.

Σημειώνεται ότι μόνο φέτος το καλοκαίρι, η Ελλάδα, στηρίζοντας συστηματικά και με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, έχει παράσχει έξι φορές συνδρομή σε χώρες της Ευρώπης για αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Συγκεκριμένα τρεις φορές στην Αλβανία, δύο φορές στη Γαλλία και τώρα, στην Πορτογαλία.

