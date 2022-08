Κοινωνία

Άγιος Δημήτριος: Ανήλικοι λήστεψαν οδηγό ταξί

Που και πως εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι δύο “άγουροι” κακοποιοί, που απείλησαν και έκλεψαν τον οδηγό.

Ένας 15χρονος και ένας 17χρονος συνελήφθησαν, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, κατηγορούμενοι για ληστεία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο ανήλικοι, μαζί με ένα ακόμη άτομο, το οποίο αναζητείται, τα μεσάνυχτα της περασμένης Πέμπτης, 18 Αυγούστου, επιβιβάστηκαν σε ταξί, στο Καλαμάκι και ζήτησαν από τον οδηγό να τους μεταφέρει στον Άγιο Δημήτριο.

Στο ύψος του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου οι κατηγορούμενοι ξαφνικά ακινητοποίησαν τον 36χρονο οδηγό.

Του πήραν μικρό χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο και τράπηκαν σε φυγή.

Λίγο αργότερα συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

