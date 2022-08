Κοινωνία

Βοιωτία: Φωτιά στο Δίστομο - σηκώθηκαν εναέρια

Στην κατάσβεση επιχειρούν τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας, στο Δίστομο Βοιωτίας.

Ο συναγερμός στην Πυροσβεστική σήμανε, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά που καίει δασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν και επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Δίστομο #Βοιωτία. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2022

Ειδικότερα, για την κατάσβεση επιχειρούν 66 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 17 οχήματα. Από αέρος «μάχη» δίνουν με τις φλόγες δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Σημειώνεται πως η φωτιά καίει σε δασική έκταση χωρίς να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Σε συνεχεία προηγούμενου μηνύματος, στην #πυρκαγιά στο Δίστομο #Βοιωτία. Επιχειρούν 66 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 17 οχήματα, 2 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2022

