Ρόμα – Κρεμονέζε: Οι πρωτευουσιάνοι νίκησαν, αλλά πόνεσαν….

Η ομάδα του Μουρίνιο έκανε το 2 στα 2 στη Serie A, αλλά έχασε με τραυματισμό τον Νικολό Ζανιόλο, λιγότερο από 24 ώρες μετά το κάταγμα κνήμης του Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ.

Η Ρόμα έγραψε το «δύο στα δύο» στη Serie Α, κάμπτοντας με 1-0 την αντίσταση της φιλοξενούμενης Κρεμόνεζε, αλλά έχασε με τραυματισμό τον Νικολό Ζανιόλο, λιγότερο από 24 ώρες μετά το κάταγμα κνήμης του Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ.

Ο Ζανιόλο τραυματίστηκε στον αριστερό ώμο και αποχώρησε με φορείο λίγο πριν το ημίχρονο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι η Ρόμα πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές, χάρη σε μια κεφαλιά του Κρις Σμόλινγκ από κόρνερ στο 65΄.

Ο Άγγλος αμυντικός, μάλιστα, πανηγύρισε το γκολ του επιδεικνύοντας τη φανέλα του Βαϊνάλντουμ.

