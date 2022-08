Οικονομία

Ρεύμα: νέο τέλος για τον Μηχανισμό Αντιστάθμισης Κινδύνου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το ύψος της επιβάρυνσης στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Ο νέος μηχανισμός, σύμφωνα με τον Κώστα Σκρέκα θα προφυλάξει τους καταναλωτές από υπερβολικές χρεώσεις σε μελλοντικές κρίσεις.

Την δημιουργία ενός νέου Μηχανισμού Αντιστάθμισης Κινδύνου για μελλοντικές κρίσεις που θα επηρεάσουν τα τιμολόγια ρεύματος, ανακοίνωσε ο Κώστας Σκρέκας, σε δηλώσεις με τις οποίες ανακοίνωσε το ύψος της επιδότησης νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών για τους λογαριασμούς ρεύματος τον Σεπτέμβριο.

Ο νέος μηχανισμός, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα προφυλάξει τους καταναλωτές από υπερβολικές χρεώσεις σε μελλοντικές κρίσεις.

Για την δημιουργία αποθεματικού, θα υπάρξει επιβάρυνση στους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία θα είναι ανάλογη της κατανάλωσης.

Η εισφορά, όπως ανακοίνωσε ο Κώστας Σκρέκας, η οποία θα αρχίσει να υπολογίζεται από τον Σεπτέμβριο, δεν θα ξεπερνά το 1 λεπτό του ευρώ ανά μεγαβατώρα για τους οικιακούς καταναλωτές.

Τι είπε ο Κώστας Σκρέκας

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο των ανακοινώσεων για την επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος, ο Κώστας Σκρέκας, για τον νέο μόνιμο μηχανισμό αντιστάθμισης κινδύνου, είπε τα εξής:

«Δημιουργούμε από το Σεπτέμβριο, ένα μόνιμο μηχανισμό αντιστάθμισης κινδύνου, ο οποίος θα τροφοδοτείται από ένα νέο αποθεματικό λογαριασμό. Σε αυτόν θα κατευθύνεται μια εισφορά η οποία θα περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς ΥΚΩ και δεν θα ξεπερνά το 1 λεπτό/KWh για τους οικιακούς καταναλωτές. Με αυτό το εργαλείο αντιστάθμισης κινδύνου, θωρακίζουμε και προστατεύουμε τους Έλληνες από μελλοντικές επώδυνες ενεργειακές κρίσεις.

Ταυτόχρονα όμως προχωρούμε και σε εξορθολογισμό των χρεώσεων ΥΚΩ, καθώς μειώνουμε έως 70% την επιβάρυνση σε οικιακά τιμολόγια που έχουν αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, επειδή -για παράδειγμα- έχουν αντικαταστήσει το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο με ρεύμα, για τη θέρμανσή τους. Θα πρέπει επίσης να συνυπολογιστεί ότι με την ολοκλήρωση της μεγάλης διασύνδεσης της Κρήτης, θα μειωθούν οι χρεώσεις ΥΚΩ.

Είναι αντιληπτό ότι διανύουμε μια περίοδο διεθνούς κρίσης που έχει εκτινάξει τις τιμές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη σε πρωτόγνωρα επίπεδα, με αποτέλεσμα να απειλείται η κοινωνική συνοχή των ευρωπαϊκών κρατών, συνεπώς και της χώρας μας. Για αυτό, η δέσμευση της Κυβέρνησής μας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα δίχτυ προστασίας που θα βοηθήσει τους Έλληνες καταναλωτές να αντιμετωπίσουν αυτές τις εξαιρετικές καταστάσεις, συνεχίζεται και τον μήνα Σεπτέμβριο».

Ειδήσεις σήμερα:

Άρτα: Διασωληνωμένο 4χρονο αγοράκι μετά από πτώση

Σταϊκούρας για ΔΕΘ: πολλά και κοστολογημένα τα μέτρα στήριξης

Κοίτασμα στην Κύπρο - Πηλείδου: ο αγωγός, το Ισραήλ και η αντίδραση της Τουρκίας (βίντεο)