Αλιστράτη - Δολοφονία Μελενικλή: σε δίκη η μάνα των αδελφών κι ο προμηθευτής ναρκωτικών

Στις δικαστικές αίθουσες θα αναβιώσει το θρίλερ με τον φόνο του νεαρού, που έθαψαν στην αυλή τους, δύο αδέλφια, που σήμερα έχουν φύγει απο την ζωή.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση «θρίλερ» του θανάτου του Βασίλη Μελενικλή στην Αλιστράτη Σερρών τον Ιούνιο του 2018, καθώς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Δράμας αποφάσισε την παραπομπή σε δίκη της μητέρας των δύο αδελφών που έθαψαν στην αυλή του σπιτιού τους τον άτυχο νεαρό, όπως και του ανθρώπου που κατηγορείται ότι τους πούλησε τις ναρκωτικές ουσίες.

Ειδικότερα με βούλευμα που εκδόθηκε στις 12 Αυγούστου παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος και συγκεκριμένα, η Σ.Π που θα καθίσει στο εδώλιο του Μονομελούς Εφετείου Θράκης καλείται να λογοδοτήσει για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία, ενώ ο κατηγορούμενος Γ.Κ για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών υπό τις ειδικότερες μορφές της αγοράς και κατοχής αυτών, από κοινού ή κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση.

Με το βούλευμά τους για την υπόθεση οι δικαστές υιοθετούν την εισαγγελική πρόταση του Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, Ευσταθίου Θεοφανίδη, ο οποίος όσον αφορά την πρώτη κατηγορούμενη επισημαίνει πως «ματαίωσε εν γνώσει της τη δίωξη άλλων για κακούργημα που διέπραξαν, καθώς γνώριζε πως οι δύο γιοι της σκότωσαν τον Βασίλη Μελενικλή».

Ειδικότερα, τα δύο αδέλφια όταν το θύμα έχασε τις αισθήσεις του έπειτα από χρήση ναρκωτικών, παρέλειψαν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο όπως και να καλέσουν στο κέντρο πρώτων βοηθειών, προκειμένου να προσέλθει στην οικία τους για ιατρική βοήθεια, παρόλο που γνώριζαν ότι ο ίδιος ήταν δυνατόν να αποβιώσει. «Αυτή δε, ενώ γνώριζε όλα τα ανωτέρω, δεν ειδοποίησε τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, όπως ήταν υποχρεωμένη, με σκοπό να μην πληροφορηθεί αυτός τις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις τους και να ματαιωθεί έτσι η ποινική τους δίωξη», αναφέρει ο κ. Θεοφανίδης.

Σχετικά με τον δεύτερο κατηγορούμενο αναφέρεται πως πούλησε στα δύο αδέλφια ποσότητα ηρωίνης τόσο την ημέρα που το θύμα επισκέφτηκε την οικία τους, όσο και διάφορα άλλα χρονικά διαστήματα.

Νεκρά τα δύο αδέλφια από υπερβολική δόση

Ο Ιάκωβος Παπαϊωαννίδης τον Ιούλιο του 2018, έναν μήνα περίπου μετά την εξιχνίαση της υπόθεσης, είχε εντοπιστεί νεκρός, από την μητέρα του, μέσα σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη στην Αλιστράτη, ενώ δίπλα του ήταν σε λιπόθυμη κατάσταση και ο αδερφός του, που τότε κατάφερε να ξεφύγει τον κίνδυνο χάρη στους γιατρούς του νοσοκομείου Δράμας.

Ο κύκλος αίματος «έκλεισε» με το θάνατο και του τρίτου νέου από την «παρέα» της Αλιστράτης Σερρών, σχεδόν επτά μήνες αργότερα, στις 24 Φεβρουαρίου του 2019, οπότε και βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του και ο Ιωάννης Παπαϊωαννίδης με τα σύνεργα των ναρκωτικών δίπλα του.

Στο ίδιο σπίτι και συγκεκριμένα στην αυλή, τα δύο αδέλφια έθαψαν τον Βασίλη Μελενικλή και ζούσαν επί δύο μήνες με το πτώμα του άτυχου νέου δίπλα τους.

Το χρονικό της υπόθεσης

Για την υπόθεση είχαν αρχικά κατηγορηθεί τα δύο αδέρφια, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος Παπαϊωαννίδης, οι οποίοι έμεναν μαζί με την μητέρα τους, όταν εντοπίστηκε νεκρός και θαμμένος στην αυλή του σπιτιού τους στην Αλιστράτη Σερρών ο 37χρονος Βασίλης Μελενικλής, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στις 3 Απριλίου από την Προσοτσάνη Δράμας.

Οι ίδιοι ομολόγησαν ότι έκαναν όλοι μαζί χρήση ναρκωτικών και ότι ο Βασίλης Μελενικλής κατέληξε από αυτά, κι για αυτό τον λόγο τον έθαψαν στον κήπο τους. Τότε τα δύο αδέρφια, αντί να καλέσουν ασθενοφόρο, του αφαίρεσαν τα χρήματα που γνώριζαν ότι είχε, περίπου 2.000 ευρώ, και τον έθαψαν σε ρηχό λάκκο στην αυλή του σπιτιού τους.

Ο άτυχος άνδρας είχε λάβει το ποσό από τη γιαγιά του, για να πληρώσει μία προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση στο χέρι στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του για το χειρουργείο, πήρε ένα ταξί και πήγε στην Αλιστράτη Σερρών όπου μετέβηκε στο σπίτι των δραστών, που τους γνώριζε, και έκτοτε σήμανε συναγερμός Silver Alert. Η αστυνομία τον αναζητά, οι δικοί του απευθύνονται στην Αγγελική Νικολούλη, ένας ταξιτζής τηλεφωνεί στην εκπομπή λέγοντας: «Τον θυμάμαι τον νεαρό, τον πήγα με το ταξί μου σ’ ένα σπίτι στην Αλιστράτη Σερρών. Λίγο πριν κατέβει από το αυτοκίνητο μιλούσε στο τηλέφωνο με κάποιον άνδρα…».

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν η ομάδα της Αγγελικής Νικολούλη, έφτασε στο σπίτι της Αλιστράτης έπειτα από την μαρτυρία του ταξιτζή στο «Φως στο Τούνελ». Η ομάδα της εκπομπής, που έχει συμβάλλει στη λύση πολλών ανάλογων μυστηρίων στο παρελθόν, ήρθε σε επαφή με τα πρόσωπα που διέμεναν στο σπίτι, με το ένα να πέφτει σε αντιφάσεις.

Στην αρχή ισχυρίστηκε πως δεν τον γνώριζε καλά και πως τον είχε συναντήσει λίγες φορές. «Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν 3 Απριλίου, πάντως ήρθε και χτύπαγε τις πόρτες δυνατά, φώναζε, τέτοια πράγματα… Δεν τον δέχτηκα, του είπα να φύγει και κατέβηκε προς τα κάτω. Δεν γνώριζα ούτε ότι θα χειρουργηθεί, ούτε ότι είχε χρήματα πάνω του», υποστήριξε.

Στις επίμονες ερωτήσεις της δημοσιογράφου άρχισε να μπερδεύει τα λόγια του και προσπάθησε να την αποπροσανατολίσει λέγοντας της πως είχε δει για τελευταία φορά τον Βασίλη μαζί με έναν Ρωσοπόντιο και πως είχε καταθέσει γι αυτό στην Αστυνομία.

Όταν η ρεπόρτερ του είπε πως σύμφωνα με τον οδηγό ταξί που τον μετέφερε ο Βασίλης έφτασε στην Αλιστράτη μόνος του, εκείνος έπεσε σε αντιφάσεις. Προσπαθούσε να την πείσει πως ο άτυχος νέος είχε πάει να τον βρει λίγες μέρες πριν. Στην συνέχεια ισχυρίστηκε πως την επίμαχη μέρα τον έδιωξε και έφυγε μόνος του προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ εκείνος με τον αδελφό του παρέμειναν στο σπίτι τους.

Πηγή: thesstoday.gr

