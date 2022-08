Πολιτική

Ακάρ: Ελπίζω η Ελλάδα να μην κάνει κάποιο λάθος με το “Αμπντουλχαμίτ Χαν”

Νέα τουρκική πρόκληση με απειλές κατά της Ελλάδας από τον Χουλουσί Ακαρ.



Επιμένεις στις προκλητικές δηλώσεις και τις απειλές η Άγκυρα με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, να προειδοποιεί την Ελλάδα να μην παρενοχλήσει το γεωτρύπανο Αμπντουλχαμίντ Χαν.

«Ελπίζουμε να μην κάνουν κάποιο λάθος» δήλωσε ο Ακάρ. «Το πλωτό γεωτρύπανο Αμπντουλχαμίντ Χαν συνεχίζει τις έρευνές του. Η φρεγάτα Γκεντίζ το συνοδεύει και διασφαλίζει την ασφάλειά του. Ελπίζουμε να μην κάνουν κάποιο λάθος. Διατηρούμε σχέσεις καλής γειτονίας προστατεύοντας τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας, χρησιμοποιώντας τα δικά μας μέσα και δυνατότητες στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου» απάντησε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Αναφορικά με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ στις 15 Αυγούστου για το ζήτημα των F-16, ο Χουλουσί Ακάρ είπε ότι «η στρατιωτική μας αντιπροσωπεία πήγε στην Αμερική. Γίνονται συζητήσεις για την προμήθεια των αεροσκαφών. Συζητούνται τεχνικά θέματα. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με θετικό πρόσημο».

