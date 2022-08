Τεχνολογία - Επιστήμη

Λαγουβάρδος για κακοκαιρία: Πρωτοφανής η διάρκεια της για μήνα Αύγουστο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τον παρατεταμένο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού στη δυτική Ευρώπη, πως συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και πως γλιτώσαμε από το φαινόμενο αυτό στη χώρα μας.

Ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», υπογράμμισε ότι η κακοκαιρία που επικρατεί στην Ελλάδα, για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα είναι ασυνήθιστη σε ότι αφορά τη διάρκεια της για μήνα Αύγουστο.

Ανάλογες κακοκαιρίες είχαμε και στο παρελθόν, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, αλλά και το 2020 την κακοκαιρία «Θάλεια» στην Εύβοια που μάλιστα άφησε πίσω της και νεκρούς, αλλά καμιά δεν είχε διαρκέσει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ερωτηθείς αν αυτό μπορούμε να το αποδώσουμε στην κλιματική αλλαγή, είπε ότι είναι νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά σίγουρα στην κλιματική αλλαγή θα αποδοθούν οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν το φετινό καλοκαίρι στη δυτική Ευρώπη και από τις οποίες εμείς «γλιτώσαμε» λόγω των μελτεμιών.

Ερωτηθείς για το αν σωστά στέλνονται ειδοποιήσεις μέσω του 112 για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, απάντησε ότι συμφωνεί, αλλά καλό θα ήταν να υπάρχει και μια συνέχεια για την εξέλιξη των φαινομένων και να ενημερώνεται ο κόσμος.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Αδέσποτο σκυλί επιτέθηκε και τραυμάτισε 3χρονο παιδάκι (εικόνες)

Κρήτη: Την πλάκωσε το δάπεδο του σπιτιού της που κατέρρευσε και πέθανε

Ρούλα Πισπιρίγκου: Εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο