Υγεία - Περιβάλλον

ΓΕΝ: Πέθανε ξαφνικά πρωτοετής δόκιμος σε εκπαιδευτικό ταξίδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα συμπτώματα που παρουσίασε η νεαρή ναυτική δόκιμος, ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό, η ραγδαία επιδείνωση της υγείας της και η μοιραία κατάληξη. Τι αναφέρει το ΓΕΝ.

Έχασε τη ζωή της μια πρωτοετής ναυτική δόκιμος κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικού ταξιδιού. Η δόκιμος παρουσίασε πυρετό και διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Νάπολης, αλλά παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και κατέληξε.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού:

Την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022 η Πρωτοετής Ναυτική Δόκιμος Κ.Ε. η οποία επέβαινε στο ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, στο πλαίσιο Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Νάπολης Ιταλίας καθόσον παρουσίασε εμπύρετο αγνώστου αιτιολογίας. Πρωινές ώρες της 24ης Αυγούστου η κλινική της εικόνα παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και εισήχθη στη ΜΕΘ όπου κατέληξε πρωινές ώρες της 25ης Αυγούστου.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται. Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια της Ναυτικού Δοκίμου και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Αδέσποτο σκυλί επιτέθηκε και τραυμάτισε 3χρονο παιδάκι (εικόνες)

Κρήτη: Την πλάκωσε το δάπεδο του σπιτιού της που κατέρρευσε και πέθανε

Ρούλα Πισπιρίγκου: Εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο