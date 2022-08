Κοινωνία

Φωτιά στο Λαύριο

Στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή Περιγιάλι Λαυρίου.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ επιχειρούν στο σημείο 46 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 13 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Περιγιάλι #Λαύριο.

????Κινητοποιήθηκαν 46 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 13 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2022

