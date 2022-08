Κόσμος

Ουκρανία - Ζαπορίζια: Έκλεισαν οι δύο τελευταίοι εν λειτουργία αντιδραστήρες

Πυρκαγιές κοντά στον πυρηνικό σταθμό προκάλεσαν βλάβη σε εναέρια καλώδια. Τα συστήματα ασφαλείας λειτουργούν κανονικά.



Οι τελευταίοι δύο εν λειτουργία αντιδραστήρες στον υπό ρωσική κατοχή πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια αποσυνδέθηκαν σήμερα από το ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας αφού πυρκαγιές σε κοντινό σημείο προκάλεσαν βλάβη σε εναέρια καλώδια, ανακοίνωσε η κρατική εταιρία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, Energoatom.

Πυρκαγιές ξέσπασαν σε κοιλώματα τέφρας από ένα εργοστάσιο άνθρακα που βρίσκεται κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια --στις μεγαλύτερες πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ευρώπης-- και προκάλεσαν βλάβη σε καλώδια που συνδέουν τον πυρηνικό σταθμό με το δίκτυο, ανέφερε η εταιρία.

"Ως αποτέλεσμα, οι δύο εν λειτουργία μονάδες ενέργειας του σταθμού αποσυνδέθηκαν από το δίκτυο", ανέφερε σε μια δήλωση η Energoatom.

Τα συστήματα ασφαλείας του σταθμού λειτουργούν κανονικά και διεξάγονται εργασίες προκειμένου να επανασυνδεθεί ένας από τους αντιδραστήρες στο δίκτυο, ανέφερε η εταιρία.

Αξιωματούχος στον τομέα της ενέργειας που ζήτησε ανωνυμία είπε στο Reuters πως οι δύο αντιδραστήρες που αποσυνδέθηκαν τροφοδοτούνταν από γεννήτριες ντίζελ.

Κάθε μονάδα ενέργειας που περιλαμβάνει έναν αντιδραστήρα, ένα σύστημα ψύξης και άλλο εξοπλισμό έχει τρεις γεννήτριες ντίζελ της σοβιετικής εποχής που "δεν μπορούν να λειτουργήσουν για εβδομάδες", ανέφερε η πηγή.

Η Ρωσία, που εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο, κατέλαβε τον σταθμό της Ζαπορίζια τον Μάρτιο και τον έχει θέσει υπό τον έλεγχό της από τότε, αν και σταθμός συνεχίζει να λειτουργεί με Ουκρανούς τεχνικούς της Energoatom.

Ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός έχει συνολικά έξι αντιδραστήρες.

