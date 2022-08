Κόσμος

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα πολεμήσει μέχρι τέλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε στη φορτισμένη συναισθηματικά ομιλία του για την 31η επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας του, η οποία φέτος συμπίπτει με την συμπλήρωση έξι μηνών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Η Ουκρανία «ξαναγεννήθηκε», όταν εισέβαλε η Ρωσία και θα πολεμήσει μέχρι τέλους χωρίς καμία παραχώρηση ούτε συμβιβασμό με τη Μόσχα, τόνισε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε φορτισμένη συναισθηματικά ομιλία του για την 31η επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας του, η οποία φέτος συμπίπτει με την συμπλήρωση έξι μηνών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Στην βιντεοσκοπημένη ομιλία του, ο Ζελένσκι υπογράμμισε επίσης ότι η Ουκρανία θα ανακτήσει την προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία και τις κατεχόμενες περιοχές στο ανατολικό της τμήμα.

«Ένα νέο έθνος εμφανίστηκε στον κόσμο στις 24 Φεβρουαρίου στις 4 το πρωί. Δεν γεννήθηκε, αλλά ξαναγεννήθηκε. Ένα έθνος που δεν έκλαψε, δεν ούρλιαξε ούτε φοβήθηκε. Ένα (έθνος) που δεν τράπηκε σε φυγή. Δεν τα παράτησε. Και δεν ξέχασε» δήλωσε.

«Θα πολεμήσουμε για (το έδαφός μας) μέχρι τέλους» υπογράμμισε. «Κρατάμε καλά εδώ και έξι μήνες. Είναι σκληρό, αλλά σφίξαμε τις γροθιές και πολεμάμε για το πεπρωμένο μας» συνέχισε.

«Για μας η Ουκρανία είναι ολόκληρη η Ουκρανία. Και οι 25 περιφέρειες, χωρίς καμία παραχώρηση ούτε συμβιβασμό» τόνισε ο Ουκρανός ηγέτης, ο οποίος εμφανίζεται όπως συνήθως με στρατιωτικά μπροστά από το κεντρικό μνημείο της ανεξαρτησίας στο Κίεβο.

«Ποιο είναι για μας το τέλος του πολέμου; Πριν λέγαμε: η ειρήνη. Τώρα λέμε: η νίκη. Δεν θα επιδιώξουμε να συννενοηθούμε με τους τρομοκράτες» κατέληξε ο 44χρονος πρόεδρος της χώρας, αναφερόμενος στους Ρώσους.

Οι δρόμοι στο κέντρο του Κιέβου ήταν το πρωί ασυνήθιστα άδειοι έπειτα από μέρες προειδοποιήσεων για την πιθανότητα η Ρωσία να εξαπολύσει νέες πυραυλικές επιθέσεις σε μεγάλες πόλεις σήμερα που γιορτάζεται στην Ουκρανία η Ημέρα της Ανεξαρτησίας από την Σοβιετική Ένωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα δεν θα γίνει ο βαρκάρης των λαθροδιακινητών

Σαντορίνη: Κατολισθήσεις στο λιμάνι

Κερατσίνι: Η βροχή άνοιξε τον δρόμο στα δύο (εικόνες)