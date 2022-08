Κόσμος

Ουκρανία - Ζελένσκι: μεγάλες επιθέσεις για την Ημέρα Ανεξαρτησίας

Προειδοποιήσεις του Βολοντίιμρ Ζελένσι, λόγω της επερχόμενης επετείου.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν την 22η Αυγούστου, την επίθεσή τους σε πολλές ουκρανικές περιοχές και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιεί ξανά για πιθανές σοβαρές επιθέσεις ενόψει της 31ης επετείου της ανεξαρτησίας του Κιέβου στις 24 Αυγούστου.

Οι οβίδες έπεσαν στη Νικόπολη, μια πόλη κοντά στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Ζαπορόζιε, ενώ πύραυλοι έπληξαν στόχους κοντά στο λιμάνι της Οδησσού της Μαύρης Θάλασσας το Σαββατοκύριακο, ανέφερε το Reuters.

Ο Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση για προσοχή, λέγοντας ότι η Μόσχα μπορεί να δοκιμάσει κάτι «εξαιρετικά βρώμικο» πριν από την Τετάρτη, όταν η Ουκρανία γιορτάζει την Ημέρα της Ανεξαρτησίας, η οποία θα σηματοδοτήσει ακριβώς έξι μήνες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι μίλησε με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν για «όλες τις απειλές» και το μήνυμα εστάλη επίσης στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, αναφέρει το Tanjug.

«Όλοι οι Ουκρανοί εταίροι είναι ενημερωμένοι για το τι μπορεί να προετοιμάσει αυτό το τρομοκρατικό κράτος αυτή την εβδομάδα», είπε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στη Ρωσία, προσθέτει το Reuters.

