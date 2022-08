Πολιτική

Έβρος - ΚΥΣΕΑ: συνεδρίαση για τη φύλαξη των συνόρων

Η φύλαξη των συνόρων θα είναι το κύριο θέμα μετά το γεγονός στον Έβρο με τους μετανάστες.

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 23 Αυγούστου το ΚΥΣΕΑ υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στον Έβρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει, στις 16:30 στο Μέγαρο Μαξίμου, σε τακτική συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), με βασικό θέμα τη φύλαξη των συνόρων στον Έβρο.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε λάβει χώρα το συμβάν με τους εγκλωβισμένους μετανάστες που μετά από την μετακίνηση τους από την νησίδα που βρισκόταν εκτός ελληνικής επικράτειας, όπως οι ίδιοι είπαν "κατ΄ εντολή των Τούρκων", τελικώς εντοπίστηκαν από τις ελληνικές Αρχές και τους χορηγήθηκε βοήθεια.

