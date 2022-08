Καιρός

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και νέα πτώση θερμοκρασίας την Τρίτη

Που θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα και θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Πως θα κυμανθεί θερμοκρασία . Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Άστατος θα είναι ο καιρός την Τρίτη. Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του βορείου Αιγαίου και το μεσημέρι - απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από ενισχυμένους ριπαίους ανέμους. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά, βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και η μέγιστη τιμή της θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Πρόσκαιρη βελτίωση τη νύχτα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες κυρίως τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες θα είναι αυξημένες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, αναμένονται νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα νότια δυτικοί τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικές με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και στην Κρήτη δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, περιμένουμε στα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές νωρίς το πρωί. Στα νότια λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια περιμένουμε νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοποννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και βαθμιαία στη Θεσσαλία, τις Σποράδες την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα πελάγη τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και οι μέγιστες τιμές δε θα ξεπεράσουν τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

