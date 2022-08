Υγεία - Περιβάλλον

“Γρίπη της ντομάτας”: Τι είναι και γιατί έχει σημάνει συναγερμό στην Ινδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαιρετικά μεταδοτική λοίμωξη που συναντάται κυρίως στα παιδιά. Πήρε το όνομα της από τις επώδυνες κόκκινες φουσκάλες που παράγει.

Η εμφάνιση μιας σπάνιας, νέας ιογενούς λοίμωξης που ταλαιπωρεί μικρά παιδιά έχει σημάνει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές της Ινδίας. Περισσότερα από 100 κρούσματα έχουν καταγραφεί στη χώρα.

Η γρίπη της ντομάτας - που ονομάζεται έτσι λόγω των επώδυνων κόκκινων φουσκάλων που παράγει - έχει επιβεβαιωθεί σε 82 παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών στην πολιτεία της Κεράλα, όπου εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα στις 6 Μαΐου. Έκτοτε έχουν αναφερθεί επιπλέον 26 κρούσματα στη γειτονική πολιτεία Ταμίλ Ναντού και στην Οντίσα στα ανατολικά, όπου έχουν μολυνθεί παιδιά ηλικίας έως εννέα ετών.

Το υπουργείο Υγείας της Ινδίας δήλωσε ότι ο ιός δεν είναι απειλητικός για τη ζωή, αλλά εξέδωσε οδηγίες πρόληψης σε όλες τις πολιτείες αυτή την εβδομάδα, καλώντας τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον έλεγχο των παιδιών τους για συμπτώματα, ανέφεραν οι Times of India.

Τι γνωρίζουμε για τη λοίμωξη

Η γρίπη της ντομάτας είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ιογενής λοίμωξη, η οποία μεταδίδεται μέσω στενής επαφής, ιδιαίτερα μεταξύ των μικρών παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κόπωση, ναυτία, έμετο, διάρροια, πυρετό, αφυδάτωση, πρήξιμο των αρθρώσεων, πόνους στο σώμα και κοινά συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, καθώς και τις φουσκάλες που μοιάζουν με ντομάτα.

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να προσπαθούν να εντοπίσουν την αιτία του ιού. Ωστόσο, λένε ότι «δεν σχετίζεται με τον Covid-19», παρά το γεγονός ότι εμφανίζει κάποια παρόμοια συμπτώματα, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό The Lancet.

Πιο πιθανό είναι ότι ο ιός είναι μια μεταγενέστερη επίδραση του πυρετού chikungunya ή του δάγγειου πυρετού, δύο ιογενών ασθενειών που μεταδίδονται από τα κουνούπια.

Εναλλακτικά, θα μπορούσε να είναι μια νέα παραλλαγή της ιογενούς νόσου του χεριού, του ποδιού και του στόματος, μιας κοινής μολυσματικής νόσου που στοχεύει κυρίως παιδιά ηλικίας ενός έως πέντε ετών και ανοσοκατεσταλμένους ενήλικες.

Πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πτήση για Ρόδο: Γυναίκα ούρησε στο κάθισμα, έριξε χαστούκια και πήγε ν' ανοίξει την πόρτα (βίντεο)

Τζόκερ: Που παίχτηκε το “χρυσό” δελτίο που κέρδισε 12 εκατομμύρια ευρώ

Βασιλακόπουλος: Η “γρίπη της ντομάτας”, ο κορονόϊός και τα μέτρα στα σχολεία