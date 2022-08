Αθλητικά

Πόλο - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: στον τελικό οι κορασίδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έτοιμες να κατακτήσουν την "κορυφή του κόσμου" είναι οι κορασίδες της Εθνικής Ομάδας.

Με... σπασμένα φρένα η εθνική υδατοσφαίρισης των κορασίδων, νίκησε με 9-7 την Αυστραλία στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ16, που διεξάγεται στη Λάρισα. Το συγκρότημα του Γιώργου Τσόκα εξασφάλισε μετάλλιο στην παρθενική διοργάνωση της FINA για αυτή την ηλικιακή κατηγορία και πλέον θα διεδικήσει την κορυφή του κόσμου, στον αυριανό (27/8, 20:30) τελικό, απέναντι στο νικητή του αγώνα που ακολουθεί, μεταξύ Ουγγαρίας και Ισπανίας.

Η αναμέτρηση των δύο ομάδων στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, την περασμένη Κυριακή (21/8), είχε δείξει ότι η ελληνική ομάδα είναι ανώτερη, κάτι που βάλθηκε να επιβεβαιώσει με το... καλημέρα του ημιτελικού. Με εξαιρετική άμυνα να αποτελεσματικότητα (3/4) στην παίκτρια παραπάνω, η εθνική προηγήθηκε 4-1 στο πρώτο οκτάλεπτο και έβαλε από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη. Στις αρχές της δεύτερης περιόδου οι δύο ομάδες έχασαν από ένα πέναλτι, αλλά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα διατήρησε τον έλεγχο και μάλιστα αύξησε τη διαφορά στο +4 (6-2) στο τέλος του ημιχρόνου, με κορυφαία την Αριάδνη Καραμπέτσου που είχε τρία γκολ ως εκείνο το σημείο.

Στο τρίτο οκτάλεπτο η Αυστραλία μείωσε προσωρινά σε 6-4, αλλά η Νεφέλη Κοβάτσεβιτς και η Δέσποινα Δρακωτού «ξεκόλλησαν» επιθετικά την ελληνική ομάδα, που κράτησε το προβάδισμα. Στο φινάλε της περιόδου η Κωνσταντοπούλου κράτησε το +2 (8-6), αποκρούοντας δεύτερο πέναλτι και στο τελευταίο οκτάλεπτο η Κλαψιανού ανέβασε τη διαφορά στα τρία γκολ. Η Χιουζ μείωσε ξανά, όμως οι Αυστραλές σπατάλησαν μία επίθεση με παίκτρια παραπάνω και οι διεθνείς μας κράτησαν ως το τελικό 9-7, μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο που κατέκλυσε το κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-1, 2-4, 1-1

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ: Κωνσταντοπούλου, Μαργαρίτη 1, Κοβάτσεβιτς 1, Φουράκη, Δρακωτού 2, Πιοβάν, Κανελλοπούλου, Μπέτα, Παπαδοπούλου 1, Γαλανοπούλου, Κλαψιανού 1, Καραμπέτσου 3, Μπεκρή

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Ντάιερ, Χιουζ 2, Λέβενμπεργκ-Πένκλις 1, Νταν, Οουεν 1, Μιούιρ, ΜακΚάλοχ 1, Αϊζαακ, Κράνλεϊ, Γουό 2, Μπρόντι, Νας, Μάλιγκαν

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα - Μπέρδεψαν τα μωρά σε μαιευτήριο: Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας (βίντεο)

Πνιγμός 6χρονης στην Κόρινθο: Θλίψη και αναπάντητα ερωτήματα (βίντεο)

Πολεμικό Ναυτικό - Θάνατος Θάλειας: Στο “μικροσκόπιο” τοξική ουσία στον οργανισμό της (βίντεο)