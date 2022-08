Οικονομία

Gazprom Germania: Η Γερμανία ετοιμάζεται για εθνικοποίηση της εταιρείας

Η θυγατρική του ρωσικού ενεργειακού γίγαντα, της Gazprom, σχεδιάζεται να περιέλθει στο γερμανικό κράτος, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η γερμανική κυβέρνηση δημιούργησε εταιρεία συμμετοχών η οποία θα αναλάβει την ενδεχόμενη εθνικοποίηση της Gazprom Germania, της θυγατρικής του ρωσικού γίγαντα του τομέα της ενέργειας στη Γερμανία, η οποία πρακτικά εγκαταλείφθηκε τον Απρίλιο, σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Welt am Sonntag.

Ο εποπτικός φορέας του τομέα της ενέργειας στη Γερμανία είχε διαβεβαιώσει τον Απρίλιο πως θα διαχειρίζεται την εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην εμπορία, την αποθήκευση και τη μεταφορά αερίου, προς το συμφέρον της Γερμανίας και της Ευρώπης.

Η εταιρεία συμμετοχών, με διακριτικό τίτλο Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG), θα είναι υπεύθυνη για τις επενδύσεις της εταιρείας, σημειώνει το ρεπορτάζ της Welt, που επικαλείται κυβερνητικό έγγραφο.

Τη διεύθυνσή της θα αναλάβουν δύο δικηγόροι του γραφείου CMS Hasche Sigle, πρόσθεσε η εφημερίδα.

Το δικηγορικό γραφείο δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο, επικαλούμενο τις υποχρεώσεις του σε ό,τι αφορά την τήρηση εμπιστευτικότητας.

Το υπουργείο Οικονομίας της Γερμανίας ανέφερε ότι είναι ενήμερο για την ίδρυση της εταιρείας συμμετοχών, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για προληπτικό μέτρο ενόψει ενδεχόμενης αναδιάρθρωσης της γερμανικής θυγατρικής της Gazprom.

Πρόκειται για «εντελώς προληπτικό» σχήμα που προς το παρόν είναι απλώς άδειο «εταιρικό νομικό κέλυφος», εξήγησε εκπρόσωπος του υπουργείου στην κυριακάτικη έκδοση της Welt.

