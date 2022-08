Κοινωνία

Σαμοθράκη: Τουρίστες έκαναν “κατάληψη” σε εκκλησία (εικόνες)

Ομάδα τουριστών είχε μετατρέψει σε κατάλυμα τον ναό, όπως αναφέρει η Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, κάνοντας λόγο για κατάπτωση.

Την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στα Θέρμα επέλεξαν ως κατάλυμα για τις διακοπές τους τουρίστες στο νησί της Σαμοθράκης.

Σε ανακοίνωση της η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως εκφράζοντας τη λύπη της, κάνει λόγο για κατάπτωση που δημιουργεί στη Σαμοθράκη ο ιδιότυπος αυτός τουρισμός ο οποίος εκτός από τις ιδιοκτησίες και την δημόσια αιδώ δεν σέβεται πλέον ούτε τα ιερά και όσια της τοπικής παραδόσεως των κατοίκων.

Πρόκειται για έναν “ιδιότυπο τουρισμό” που “δεν σέβεται πλέον ούτε τα ιερά και όσια της τοπικής παράδοσης των κατοίκων”, υπογραμμίζει με έμφαση η Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως.

Από τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε στην επίσημη σελίδα της η Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως αναφέρει ότι πρόκειται για βεβήλωση του ναού αυτού και ότι τέτοιου είδους καταλήψεις αποτελούν δείγμα μιας κατάστασης που χρονίζει και συνεχίζει ανεξέλεγκτα το καταστροφικό της έργο.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως:

¨"Λυπούμεθα για την κατάπτωση που δημιουργεί στην Σαμοθράκη ένας ιδιότυπος τουρισμός ο οποίος εκτός από τις ιδιοκτησίες και την δημόσια αιδώ, δεν σέβεται πλέον ούτε τα ιερά και όσια της τοπικής παραδόσεως των κατοίκων. Οι φωτογραφίες του καταληφθέντος και βεβηλωθέντος Ναού του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στα Θερμά αποτελεί δείγμα της καταστάσεως που χρονίζει και συνεχίζει ανεξέλεγκτα το καταστροφικό της έργο".

