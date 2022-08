Πολιτική

Μηταράκης για το περιστατικό στον Έβρο: Διαφαίνονται σημαντικές ανακολουθίες

Για τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό, με πρωτοβουλία το υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη συνεδρίαση της αρμόδιας Διαρκούς Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει θέσει ως στόχο την οικοδόμηση ανθεκτικών και διαχρονικών σχέσεων καλής συνεργασίας με εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, δόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης άδεια σε μέλη -εγγεγραμμένης στο Μητρώο του ΥΜΑ- Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στη νομική εκπροσώπηση ασυνόδευτων ανηλίκων, να εισέλθουν στο ΚΥΤ Φυλακίου.

Στην αντιπροσωπεία της εν λόγω ΜΚΟ, όπως απεδείχθη εκ των υστέρων, συμμετείχε ανταποκριτής ξένου μέσου ενημέρωσης, ο οποίος υπέβαλε παραπλανητικό αίτημα εισόδου ως μεταφραστής, ενώ πραγματικός σκοπός της επίσκεψης ήταν να συνομιλήσει και να προχωρήσει σε συνεντεύξεις με ορισμένους εκ των 38 μεταναστών που εντοπίστηκαν προ ολίγων ημερών σε ελληνικό έδαφος, οι οποίοι ακόμη βρίσκονται σε διαδικασίες παροχής εξηγήσεων στις αρμόδιες αρχές.

Μετά λύπης μας, διαπιστώνουμε ότι παραβιάστηκαν κατ’ ελάχιστο οι κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας και εμπιστευτικότητας όπως υπαγορεύονται στο Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας των δομών φιλοξενίας, καθώς και ότι ο εν λόγω δημοσιογράφος επέλεξε συνειδητά τον εμπαιγμό των ελληνικών αρχών.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες.

Αναφορικά με το περιστατικό, επισημαίνεται ότι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Για το περιστατικό στον Έβρο παραμένουν πολλά ερωτηματικά καθώς διαφαίνονται ήδη σημαντικές ανακολουθίες στα γεγονότα και στις περιγραφές».

Συνολικά για τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό, με πρωτοβουλία του κ. Μηταράκη, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16:00 συνεδρίαση της αρμόδιας Διαρκούς Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής.

