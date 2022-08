Πολιτική

Δείπνο Δένδια - Κέρι με φόντο την Ακρόπολη (εικόνες)

Τη Δευτέρα η συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών.

Σε δείπνο με τον Ειδικό Απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ για το Κλίμα συμμετείχε ο Νίκος Δένδιας.

Στο δείπνο συμμετείχε επίσης ο Νορβηγός πρώην Υπουργός & Ανώτατος αξιωματούχος του ΟΗΕ, Terje Rod-Larsen.

Σε ανάρτησή του, που συνοδεύεται από σχετικές φωτογραφίες, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, έγραψε:

«Συμμετείχα σε δείπνο με τον Ειδικό Απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ για το Κλίμα, @JohnKerry, και με τον Νορβηγό πρώην Υπουργό & Ανώτατο αξιωματούχο του ΟΗΕ, Terje Rod-Larsen».

Συνάντηση Νίκου Δένδια-Τζον Κέρι τη Δευτέρα

Συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού Προέδρου για το Κλίμα και πρώην υπουργό Εξωτερικών Τζον Κέρι θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα, 29 Αυγούστου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο υπουργείο Εξωτερικών (12:15) αναμένεται να συζητηθεί η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και ιδιαίτερα η διοργάνωση από την Ελλάδα της Διεθνούς Διάσκεψης "Our Ocean Conference" το 2024, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Επίσης, αναμένεται να εξετασθούν περαιτέρω προοπτικές διμερούς συνεργασίας.

