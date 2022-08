ΗΠΑ: Επίθεση ενόπλου με νεκρούς στο Ντιτρόιτ (εικόνες)

Οι επιθέσεις φαίνεται πως διαπράχθηκαν «στην τύχη» σύμφωνα με την Αστυνομία. Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη.



Η αστυνομία του Ντιτρόιτ, στις βόρειες ΗΠΑ, αποδύθηκε χθες Κυριακή σε ανθρωποκυνηγητό αφού τέσσερις άνθρωποι δέχθηκαν πυρά «στην τύχη» με αποτέλεσμα τρεις εξ αυτών να υποκύψουν στα τραύματά τους, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Τζέιμς Γουάιτ, ο αρχηγός της αστυνομίας σε αυτή την πόλη της πολιτείας Μίσιγκαν, διευκρίνισε μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης ότι τα τρία πρώτα θύματα —δυο γυναίκες κι ένας άνδρας— σκοτώθηκαν σε διαφορετικές τοποθεσίες του δυτικού τμήματος του Ντιτρόιτ τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αφού αντιλήφθηκε ύποπτο να κοιτάζει στο εσωτερικό αυτοκίνητων, το τέταρτο θύμα, άνδρας, του ζήτησε να απομακρυνθεί προτού δεχθεί με τη σειρά του πυρά, συμπλήρωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας.

Δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου —πρόκειται για νεαρό αφροαμερικανό που φοράει μαύρα και κουκούλα— και οι αρχές παρότρυναν όποιον τον αναγνωρίζει να επικοινωνήσει με την αστυνομία το συντομότερο.

Chief White and Mayor Duggan are currently planning a news conference where we will update our media partners and community with the latest information.