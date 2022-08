Κοινωνία

Διαρρήκτες - “αναρριχητές” συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω

Οι περιπολίες και η άμεση επέμβαση των αστυνομικών των ομάδων ΔΙΑΣ και Ζήτα απέδωσαν καρπούς.

Αναρριχήθηκε από σκαλωσιά σε μπαλκόνι πολυκατοικίας πρώτου ορόφου, παραβίασε την μπαλκονόπορτα και μπήκε μέσα σε γραφεία ιδιωτικής επιχείρησης στον Εύοσμο, με σκοπό να κλέψει. Ο 41 ετών άνδρας, ωστόσο, συνελήφθη επ΄ αυτοφώρω πριν προλάβει να αφαιρέσει κάτι, από δικυκλιστές αστυνομικούς.

Άλλες δύο αυτόφωρες συλλήψεις πραγματοποίησαν δικυκλιστές αστυνομικοί των ομάδων Ζ και ΔΙ.ΑΣ, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων και εντατικών περιπολιών.

Οι δύο αλλοδαποί, ηλικίας 30 και 28 ετών, εντοπίστηκαν μέσα σε πολυκατοικία στην περιοχή της Καλαμαριάς να έχουν διαρρήξει δύο διαμερίσματα 4ου ορόφου, παραβιάζοντας τις κλειδαριές των κεντρικών εισόδων τους, απ’ όπου αφαίρεσαν μικρό χρηματικό ποσό, παλιά χαρτονομίσματα και κόσμημα.

Μάλιστα, ο 28χρονος προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή του, χτυπώντας τους αστυνομικούς. Ο 30χρονος, όπως διαπιστώθηκε, είχε παραβιάσει το χρονικό διάστημα παραμονής του στη χώρα.

Στην ταράτσα της οικοδομής βρέθηκε και κατασχέθηκε μία τσάντα με διαρρηκτικά εργαλεία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

