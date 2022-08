Οικονομία

Ρεύμα: Έκτακτη παρέμβαση της Κομισιόν για την ηλεκτρική ενέργεια

Η πρόεδρος της Κομισιόν για το ευρωπαϊκό σχέδιο σχετικά με τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει "έκτακτη παρέμβαση και μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας" της οποίας η λειτουργία επικρίνεται έντονα από ένα μέρος των χωρών μελών της ΕΕ απέναντι στη δραματική αύξηση των τιμών, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

"Η δραματική αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας δείχνει ξεκάθαρα τα όρια της υφιστάμενης λειτουργίας της αγοράς. Αυτή σχεδιάστηκε σε μια πολύ διαφορετική συγκυρία", εξήγησε η πρόεδρος της Κομισιόν κατά τη διάρκεια διάσκεψης στο Μπλεντ της Σλοβενίας, πριν από μια έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ που οργανώνεται στην Πράγα στις 9 Σεπτεμβρίου.

Το ΜέΡΑ25 σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «"Χρειαζόμαστε ένα νέο λειτουργικό μοντέλο αγοράς ηλ. ενέργειας", δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν. Λάθος! Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να τελειώνουμε με την φαντασίωση ότι κάποιο αγοραίο μοντέλο για την ηλ. ενέργεια μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της κοινωνίας».

