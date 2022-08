Κόσμος

Ουκρανία: Δολοφονήθηκε πρώην βουλευτής του Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρώην βουλευτής είχε ταχθεί με το κόμμα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά στη συνέχεια στήριξε τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής στη Χερσώνα.

«Ο αναπληρωτής επικεφαλής της πολιτικοστρατιωτικής διοίκησης της περιοχής της Χερσώνας, αρμόδιος για αγροτικά θέματα, Αλεξέι Κοβάλεφ, υπέκυψε αφού τραυματίστηκε από σφαίρες» ανέφερε η Επιτροπή Ερευνών στον λογαριασμό της στο Telegram.

Ο Κοβάλεφ δέχτηκε την επίθεση ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, την Κυριακή 28 Αυγούστου. Μια νεαρή γυναίκα που ζούσε μαζί του σκοτώθηκε επίσης, πρόσθεσε η Επιτροπή, αρμοδιότητα της οποίας είναι να διερευνά εγκληματικές ενέργειες.

Ο 33χρονος Κοβάλεφ εξελέγη βουλευτής Χερσώνας το 2019 και είχε ενταχθεί στο κόμμα του Ζελένσκι στο ουκρανικό κοινοβούλιο. Μετά τη ρωσική εισβολή, στα τέλη Φεβρουαρίου, και την κατάκτηση της Χερσώνας από τους Ρώσους, πέρασε στο πλευρό της κατοχικής διοίκησης. Στα τέλη Ιουνίου είχε γίνει άλλη μια απόπειρα δολοφονίας του.

Το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας της Χερσώνας ελέγχεται από το Κρεμλίνο που προσπαθεί να εκρωσίσει την περιοχή, ενόψει μιας πιθανής προσάρτησης. Η Μόσχα εισήγαγε το ρούβλι ως νόμισμα και προτρέπει τους κατοίκους να αποκτήσουν ρωσικά διαβατήρια.

