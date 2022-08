Πολιτική

Ερντογάν: Τα σχέδια των εισβολέων δεν θα μας εμποδίσουν

Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας από τον Τούρκο Πρόεδρο με αφορμή τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής.



Νέες βολές εξαπέλυσε κατά της Ελλάδος ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σήμερα, με αφορμή τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής.

«Ούτε τα σχέδια των εισβολέων ούτε οι επιθέσεις αιματηρών τρομοκρατικών οργανώσεων θα μπορέσουν να αποτρέψουν την οικοδόμηση μιας Τουρκίας που δυναμώνει και έχει υψηλή αυτοπεποίθηση και ελπίδες και για τους καταπιεσμένους και τους πολίτες της», έγραψε ο Ταγίπ Ερντογάν στο βιβλίο στο μαυσωλείο Ατατούρκ, όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρεου.

Ο Ταγίπ Ερντογάν δέχεται συγχαρητήρια στο προεδρικό για την «Ημέρα της Νίκης» όπως την αποκαλούν στις 30 Αυγούστου εναντίον των Ελλήνων.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Ερντογάν θα παραστεί στη συναυλία για την Ημέρα της Νίκης στις 30 Αυγούστου που θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό συγκρότημα.

