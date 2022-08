Υγεία - Περιβάλλον

Ιός Δυτικού Νείλου: τα κρούσματα και οι θάνατοι στην Ελλάδα

Πού καταγράφηκαν τα νέα κρούσματα και πόσοι θάνατοι έχουν σημειωθεί στη χώρα.

Συνολικά 123 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, έχουν διαγνωστεί από την αρχή της περιόδου 2022, μέχρι τις 30 Αυγούστου, σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Από τα 123 κρούσματα τα 74 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 49 είχαν ήπιες εκδηλώσεις (π.χ. εμπύρετο νόσημα)/ δεν είχε εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, από την προηγούμενη εβδομαδιαία έκθεση έως σήμερα, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 36 νέα κρούσματα. Έχουν καταγραφεί 11 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 77 ετών.

Έχουν καταγραφεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε οικισμούς στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Σερρών, Τρικάλων και Λάρισας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα οροεπιδημιολογικής μελέτης που είχε διεξαχθεί το 2010, σε κάθε ένα κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου με προσβολή του ΚΝΣ αντιστοιχούν περίπου 140 μολυνθέντες από τον ιό (με ήπια συμπτωματολογία ή ασυμπτωματικοί).

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου, τονίζει ο ΕΟΔΥ.

