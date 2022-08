Πολιτική

Ερντογάν: Η Ελλάδα είναι πιόνι του ΝΑΤΟ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν λέει να ρίξει τους τόνους η Άγκυρα, καθώς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε νέα επίθεση κατά της Ελλάδας για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

Αυτή τη φορά ο Τούρκος Πρόεδρος υποστηρίζει ότι η Ελλάδα είναι πιόνι και τα σχοινιά τα κρατούν άλλοι.

Συγκεκριμένα δήλωσε ότι "χθες ήταν εκείνοι που έδειξαν την εχθρότητά τους προς τη χώρα μας και το έθνος μας μέσω της μαριονέτας της οποίας κρατούν το σχοινί στα χέρια τους, σήμερα είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο".

Μάλιστα ο Τούρκος Πρόεδρος είπε: "γνωρίζουμε ότι αυτοί που προκαλούν αναταραχή με παρενοχλήσεις και απρέπειες στο Αιγαίο είναι μόνο πιόνια, τον πραγματικό αγώνα τον δίνουν αυτοί που βρίσκονται πίσω τους".

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε με ακόμη πιο σκληρά λόγια "Γνωρίζουμε πολύ καλά τον πονόκοιλο πίσω από τον θόρυβο που προκαλούν για να υπονομεύσουν τα συμφέροντα της χώρας μας στην ανατολική Μεσόγειο".

"Γνωρίζουμε πολύ καλά που μεταφέρει το ΝΑΤΟ δυνάμεις με πολύ πιο ήπιους λόγους".

Άφησε και άλλες αιχμές."γνωρίζουμε πολύ καλά αυτούς που κρατούν την Τουρκία στην πόρτα, ενώ η ΕΕ εντάσσει χώρες που δεν μπορούν να συγκριθούν μαζί μας, ούτε σε οικονομικά ούτε σε δημοκρατικά πρότυπα".

Στο μεταξύ το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Αναντολού επικαλείται ανώνυμο αξιωματούχο του Αμερικανικού ΥΠΕΞ ο οποίος φέρεται να δήλωσε στον δημοσιογράφο του ότι οι ΗΠΑ καλούν Ελλάδα και Τουρκία να απόσχουν από ρητορική και ενέργειες που αυξάνουν περαιτέρω την ένταση.

Το Ανατολού διατείνεται ότι ζήτησε από τον Αμερικανό αξιωματούχο που παραμένει ανώνυμος, για την δήθεν παρενόχληση της Ελλάδας με Σ300.

“Συνεχίζουμε να προσκαλούμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα και Τουρκία, να εργαστούν μαζί για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφωνιών τους με διπλωματικά μέσα", φέρεται να είπε στο ανατολού ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ειδήσεις σήμερα:

“Παπαγεωργίου”: Και δεύτερη καταγγελία για κακοποίηση ασθενούς

“Εκκλησία των Εθνών”: Ο επικεφαλής προσπάθησε να γίνει ορθόδοξος ιερέας (βίντεο)

Βόλος: απείλησε να σκοτώσει την μάνα του γιατί… δεν άντεχε τις γάτες της