Ηράκλειο: έπαθε αλλεργικό σοκ αμέσως μετά τη γέννα

Εξιτήριο από το νοσοκομείο, μετά από ενάμιση μήνα νοσηλείας, έλαβε η 40χρονη γυναίκα η οποία υπέστη αλλεργικό σοκ μετά την γέννα της στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα νοσηλεύθηκε αρχικά στη ΜΕΘ και εν συνεχεία στην Παθολογική κλινική του νοσοκομείου ωστόσο μόλις χθες (31-08-2022) έλαβε εξιτήριο από το Βενιζέλειο προκειμένου να συνεχίσει την αποθεραπεία της σε κέντρο αποκατάστασης στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές η 40χρονη συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας μεταξύ των οποίων και κινητικά ενώ στο κέντρο αποκατάστασης αναμένεται να λάβει τη φροντίδα που απαιτείται για τη θεραπεία της.

Η γυναίκα είχε εισαχθεί ως εγκυμονούσα στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου στις 11 Ιουλίου για να γεννήσει. Κι ενώ όλα πήγαν κατ’ ευχήν και γέννησε ένα υγιέστατο μωρό στη συνέχεια υπέστη αλλεργικό σοκ με αποτέλεσμα να εισαχθεί στην Εντατική του νοσοκομείου.

πηγή: cretapost.gr

