Πλυντήριο πιάτων που θα τα καθαρίζει... σε 25 δευτερόλεπτα

Oι ερευνητές αναφέρουν ότι η μέθοδος τους αφορά τη χρήση καυτού ατμού αντί για προϊόντα σαπουνιού.

Tα πλυντήρια πιάτων έχουν προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στα νοικοκυριά αλλά δεν είναι μια χαμηλού κόστους λύση. Η κατανάλωση νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, απορρυπαντικών καθώς και οι εργασίες επιδιόρθωσης ή συντήρησης των πλυντηρίων αυξάνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ερευνητές του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου και του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Ντόρτμουντ ανέπτυξαν μια τεχνολογία η οποία υποστηρίζουν ότι μπορεί να καθαρίσει αποτελεσματικά τα πιάτα, τα μαχαιροπήρουνα και όποιο άλλο σκεύος βρίσκεται εκεί σε 25 δευτερόλεπτα! Όπως είναι ευνόητο αν η τεχνολογία αυτή είναι πράγματι λειτουργική το όφελος σε οικονομικό επίπεδο για ένα νοικοκυριό θα είναι τεράστιο ενώ παράλληλα σημαντικά είναι και τα οφέλη για το περιβάλλον.

Με δημοσίευση τους στην επιθεώρηση «Physics of Fluids» οι ερευνητές αναφέρουν ότι η μέθοδος τους αφορά τη χρήση καυτού ατμού αντί για προϊόντα σαπουνιού. Στα πειράματα που έκαναν οι ερευνητές αναφέρουν ότι ο καυτός ατμός εξόντωσε το 99% των βακτηρίων σε ένα πιάτο μέσα σε 25 δευτερόλεπτα. Να σημειωθεί βέβαια ότι τα πειράματα αφορούσαν προσομοιώσεις και απομένει να γίνει δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες για να επιβεβαιωθούν αυτά τα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές η μέθοδος τους θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και νοσοκομεία όπου το επίπεδο υγιεινής είναι σημαντικότερο ζητούμενο από την αφαίρεση της τροφής από ένα πιάτο ή μαχαιροπίρουνο. Τα συμβατικά πλυντήρια πιάτων καθαρίζουν τα αντικείμενα που υπάρχουν σε αυτά από τα υπολείμματα τροφών αλλά έχει διαπιστωθεί ότι δεν εξοντώνουν στο σύνολο τους τους δυνητικά επικίνδυνους για τον ανθρώπινο οργανισμό μικροοργανισμούς.

