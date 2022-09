Κοινωνία

Φιλιππίδης - Μάρτυρας: Της έστειλε το πιο αισχρό μήνυμα που έχω δει

Τι είπε στο δικαστήριο η φίλης της δεύτερης καταγγέλλουσας. Ο διάλογος με τον Εισαγγελέα.

Με την κατάθεση φίλης και συναδέλφου μίας από τις τρεις ηθοποιούς που καταγγέλλουν τον Πέτρο Φιλιππίδη για σεξουαλική βία, στο καμαρίνι του το 2010, συνεχίστηκε η διαδικασία ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Στην σημερινή πρώτη συνεδρίαση, μετά την διακοπή της διαδικασίας στα τέλη Ιουλίου λόγω θέρους, στο βήμα ανέβηκε στενή φίλη της δεύτερης καταγγέλλουσας τον συνάδελφο τους θιασάρχη.

Όπως είπε η μάρτυρας, η φίλη της είχε ενθουσιαστεί στην προοπτική να κάνει αντικατάσταση στην παράσταση «Μπακαλόγατος», όμως μετά το ραντεβού με τον κατηγορούμενο ηθοποιό την είχε δει φοβερά αναστατωμένη. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μάρτυρας, λίγη μόνο ώρα μετά την επίθεση που φέρεται να είχε κάνει στην φίλη της ο Πέτρος Φιλιππίδης και ενώ το φερόμενο ως θύμα τής είχε εξιστορήσει τι είχε συμβεί μέσα στο καμαρίνι του ηθοποιού, είδε το μήνυμα που έστειλε ο κατηγορούμενος στην φίλη της: «Ήταν παρά πολύ αισχρό. Ίσως το πιο αισχρό που έχω δει ποτέ. Ζητούσε να γίνουν σεξουαλικές πράξεις και της έλεγε ότι δεν θα του ξεφύγει την επόμενη φορά» περιέγραψε η μάρτυρας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η μάρτυρας είπε πως δεν σκέφτηκε να προτείνει στην φίλη της να καταγγείλλει τον θιασάρχη καθώς «ήταν ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος…δεν έπρεπε να το διαχειριστώ έτσι. Προσπαθούσα να παρηγορήσω τη φίλη μου».

Η μάρτυρας, όπως κατέθεσε, έξι χρόνια μετά από όσα έγιναν με την συνάδελφο και φίλη της, συνεργάστηκε με τον κατηγορούμενο στην παράσταση «ο Θάνατος του εμποράκου», συνεργασία που χαρακτήρισε «πολύ καλή».

Εισαγγελέας: Μου προκαλεί εντύπωση που ενώ έχει συμβεί κάτι τόσο σοβαρό στη φίλη σας, συνεργαστήκατε μαζί του.

Μάρτυρας: Το να είσαι ηθοποιός είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Είχα συμβόλαιο με το Εθνικό, δεν είμαι από πλούσια οικογένεια, δεν είχα δυνατότητα να μη δουλέψω. Όταν τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα μπορεί να προδώσεις την αλληλεγγύη σου.

Εισαγγελέας: Την πήρατε να της το πείτε;

Μάρτυρας: Ναι την ενημέρωσα αμέσως. Μου είπε να πάω να δουλέψω, ότι θα είναι στο Εθνικό και επομένως θα είναι προστατευμένο το περιβάλλον.

Η δίκη συνεχίζεται αύριο.