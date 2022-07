Life

Δίκη Φιλιππίδη - Μάρτυρας: “Την πήγε σε αδιέξοδο, έκλεισε τις ασφάλειες κι άρχισε να την θωπεύει...”

Τι είπε στο δικαστήριο η φίλης της τρίτης καταγγέλλουσας. Διεκόπη η δίκη του ηθοποιού.



Για 1η Σεπτέμβρη διεκόπη η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Ο γνωστός ηθοποιός δικάζεται για μία πράξη βιασμού και δύο απόπειρες, ενώ βρίσκεται ελεύθερος με περιοριστικούς όρους περίπου ένα μήνα μετά από απόφαση του ΜΟΔ

Σήμερα στο βήμα σαν μάρτυρας ανέβηκε η φίλης της τρίτης καταγγέλλουσας που κατηγορεί τον Πέτρο Φιλιππίδη για απόπειρα βιασμού.

Όπως της εκμυστηρεύτηκε η φίλη της συναντήθηκαν την 1η Αυγούστου του 2014 σε ένα καφέ στο Ψυχικό. Πριν το ραντεβού ήταν ενθουσιασμένη και ήλπιζε σε μια συνεργασία μαζί του, καθώς τότε ο ηθοποιός μεσουρανούσε στο θέατρο και την τηλεόραση.

Μετά όμως από το ραντεβού αυτό η ζωή της άλλαξε δραματικά, όπως ανέφερε.

«Την επόμενη του ραντεβού είχαμε προγραμματίσει να πάμε μαζί στην παράσταση που έπαιζε ο Φιλιππίδης. Όταν την είδα τρόμαξα. Ήταν άλλος άνθρωπος, σκοτεινή, αμίλητη, σκεπτική. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είχε συμβεί. Σαν να της έχει συμβεί κάτι πολύ σοβαρό», κατέθεσε η μάρτυρας.



Όπως είπε δεν την πίεσε να της εκμυστηρευτεί τι της είχε συμβεί, όμως την επόμενη που την ξαναρώτησε της αποκάλυψε τι είχε συμβεί.

«Μου είπε ότι έζησε έναν εφιάλτη. Ότι συναντήθηκαν σε ένα καφέ στο Ψυχικό για να του δώσει το βιογραφικό της και ότι την αγνοούσε και έδειχνε αρκετή έπαρση», είπε η μάρτυρας.

Όταν η καταγγέλλουσα είδε πως το ραντεβού δεν πήγαινε καλά, ζήτησε από τον Πέτρο Φιλιππίδη να αποχωρήσει και τότε εκείνος της είπε πιεστικά ότι θα την πάει ο ίδιος στο σπίτι της με το αυτοκίνητό του.



«Του είπε ότι μένει Μεσογείων, όμως εκείνος έκανε αναστροφή και κατευθύνθηκε προς το Παλαιό Ψυχικό. Η φίλη μου τρόμαξε, του είπε ότι δεν πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση και τότε εκείνος την πήγε σε ένα αδιέξοδο κι έκλεισε τις ασφάλειες του αυτοκινήτου», συνέχισε η μάρτυρας και πρόσθεσε: «Άπλωσε τα χέρια του και άρχισε να τη θωπεύει. Άνοιξε το παντελόνι του κι άρχισε να αυνανίζεται. Τον απώθησε. Του ‘πε “θα σε βγάλω στα κανάλια”. “Θα μου κλ…. τα αρ…. τα κανάλια” της απάντησε εκείνος και άρχισε να της σπρώχνει το κεφάλι από τον σβέρκο προς τα γεννητικά του όργανα».





Η γυναίκα, είπε στη φίλη της ότι αντιστεκόταν. Άρχισε να φωνάζει και να τον απωθεί με όση δύναμη είχε. Εκείνος συνέχισε να της πιέζει το κεφάλι και να την πιέζει να του κάνει στοματικό έρωτα. Όταν κατάλαβε ότι αντιστεκόταν σθεναρά και δε θα ικανοποιούταν άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και την πέταξε έξω από το αυτοκίνητο λέγοντάς της “θες και ρόλο”».

Σύμφωνα με τη μάρτυρα η φίλη της ήταν διαλυμένη. Ήταν τρομοκρατημένη και ήθελε να το αφήσει όλο πίσω της. Ένιωθε ότι δεν μπορούσε να τα βάλει μαζί του και να τον καταγγείλει.

«Δεν πίστευα στα αυτιά μου. Άλλο να είναι κάποιος αυστηρός, άλλο ιδιότροπος και άλλο επικίνδυνος. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Ήξερα ότι ήταν αλήθεια. Την είδα διαλυμένη. Με σόκαρε. Δεν ήξερα τι να κάνω για να την ανακουφίσω. Της είπα πως ό,τι θέλει θα είμαι εκεί. Ένιωθα ότι είναι τρομοκρατημένη. Ότι θέλει να το αφήσει πίσω της, να το θάψει», είπε χαρακτηριστικά η μάρτυρας.

Σε ερώτηση που δέχτηκε από το δικαστήριο, αν είπε στην φίλη της να καταγγείλει το περιστατικό η μάρτυρας απάντησε: «Δεν γνώριζα ότι είναι ποινικό αδίκημα. Είναι κάτι ακραίο. Είχα μια ανάλογη εμπειρία κακοποίησης», είπε και ξέσπασε σε κλάματα όταν διηγήθηκε την δική της εμπειρία. Μάλιστα, το δικαστήριο διέκοψε για λίγα λεπτά λόγω της φόρτισης της μάρτυρος.

Στην συνέχεια, είπε: «Πώς θα τα έβαζε με τον Φιλιππίδη; Ήταν δυσανάλογα τα μεγέθη. Δεν ήθελε να κάνει κάτι μην τον εξοργίσει. Μη της κόψει το δρόμο. Αντί να βρει δουλειά, μήπως της κόψει τον δρόμο στη δουλειά. Μετά το περιστατικό έγινε ένα κενό. Εκεί που κυνηγούσε και διεκδικούσε, ξαφνικά σαν να ήθελε να χαθεί. Να είναι στα παρασκήνια»

Η μάρτυρας υποστήριξε ότι το περιστατικό αυτό επηρέασε την επαγγελματική της πορεία.





