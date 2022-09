Κοινωνία

Ολοήμερο σχολείο: Άρχισαν οι εγγραφές

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το ολοήμερο σχολείο. Μέχρι πότε θα διαρκέσουν. Ποια μαθήματα περιλαμβάνονται.

Από σήμερα, Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου ως και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες μαθητών/τριών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του διευρυμένου ολοήμερου και θα λειτουργούν ως τις 5:30 μμ, να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση του σχολείου τους ώστε να εγγράψουν τα παιδιά τους, εφόσον το επιθυμούν, στα τμήματα διευρυμένου ολοήμερου, προκειμένου αυτά να σχηματιστούν εγκαίρως και να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους άμεσα, με την έναρξη του σχολείου.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αναβαθμισμένο περιεχόμενο, μέσω δραστηριοτήτων όπως εκπαιδευτική ρομποτική, πειράματα, ρητορική τέχνη, ασφαλής και δημιουργική πλοήγηση στο Διαδίκτυο, αθλητισμός, παραδοσιακοί ή μοντέρνοι χοροί, εικαστικές τέχνες, χειροτεχνίες και κατασκευές, εκμάθηση μουσικών οργάνων. Επίσης, προβλέπεται επιπλέον χρόνος για μάθηση, μελέτη και παιχνίδι στο σχολείο.

Οι μαθητές/τριες γίνονται δεκτοί/ές χωρίς κανένα κριτήριο εγγραφής.

Με το νέο, διευρυμένο χρονικά και αναβαθμισμένο ποιοτικά, ολοήμερο, ενισχύονται οι δωρεάν παροχές εκπαίδευσης, εξασφαλίζεται περισσότερος ελεύθερος, δημιουργικός χρόνος για τα παιδιά στο σπίτι εφόσον η μελέτη θα ολοκληρώνεται στο σχολείο και επιτυγχάνεται προσέγγιση του σχολικού με το εργασιακό ωράριο των γονέων.

Το αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος 2022-23 θα εφαρμοστεί στο 50% των τμημάτων νηπιαγωγείων και δημοτικών που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε περίπου 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών/τριών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμημάτων.

