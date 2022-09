Κοινωνία

Καλλιθέα: Συνελήφθη Ιρακινός με ευρωπαϊκό ένταλμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής στον 52χρονο, ο οποίος αναζητείτο από τις βελγικές Αρχές.

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί στην Καλλιθέα, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 52χρονος Ιρακινός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των βελγικών Αρχών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο αλλοδαπός κατηγορείται για τα αδικήματα της πλαστογραφίας και διακίνησης διοικητικών εγγράφων, καθώς και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση εμπορίας ανθρώπων.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Η Ελλάδα δεν έχει καμία αξία μέσα το ΝΑΤΟ

Κακοκαίρια στην Θεσσαλονίκη: “Άνοιξαν” οι ουρανοί - προβλήματα στους δρόμους (βίντεο)



“Προσωπικός Γιατρός” - Μαριόλης: αύξηση 10% για φάρμακα και εξετάσεις σε όποιον δεν εγγραφεί