Κοινωνία

Μητροπολίτης Δωδώνης: “Δεν βιάζεται μια γυναίκα χωρίς να το θέλει”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σάλος για την ακραία δήλωση και θέση του Μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσόστομου. Πως αντέδρασε η Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο Υπ.Τουρισμού. Κύμα αντιδράσεων.

Οι δηλώσεις του Μητροπολίτη προκάλεσαν σάλο, καθώς εξέφρασε την εξωφρενική άποψη πως για να μείνει έγκυος μια γυναίκα πρέπει «να έχει συμμετοχή» και πως δεν υπάρχει σύλληψη από βιασμό.

«Αν έχει βιαστεί … Δεν κάθεται και μια γυναίκα και να βιάζεται χωρίς να το θέλει. Μην τρελαθούμε τώρα. Ε, ε μη τρελαθούμε», «δε μένει έγκυος με αυτό το θέμα πρέπει να έχει συμμετοχή (…) πρέπει να ενεργήσουν και οι δύο για γίνει σύλληψις», είπε ο Μητροπολίτης.

Στις διαμαρτυρίες και τις ενστάσεις των δημοσιογράφων, ο κ. Χρυσόστομος απάντησε επιμένοντας στη θέση του, λέγοντάς τους: «εσείς αντιλαμβάνεστε ότι μια γυναίκα κάθετε και βιάζεται και μένει και έγκυος; Έχει συμμετοχή!».

Με αφορμή το κήρυγμα που θα γίνει την Κυριακή σε όλους τους ναούς κατά των αμβλώσεων, ο Μητροπολίτης ανέφερε ότι η Ιερά Σύνοδος «αφουγκράζεται την κοινωνία», πως η άμβλωση είναι έγκλημα και πως «δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται η καταστροφή ενός νηπίου, ενός παιδιού που όταν συλληφθεί έχει ήδη αρχίσει να είναι ζωή».

Για τις περιπτώσεις που ένα έμβρυο έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, τόνισε ότι θα πρέπει να ζητηθεί άδεια από την Εκκλησία για να γίνει άμβλωση και πως όντως θα πρέπει να αποδεικνύεται επιστημονικά και όχι «με χρηματική εξασφάλιση της αποφάσεως του γιατρού».

«Αν ο εγκέφαλος του παιδιού είναι ότι θα βγει προβληματικό, τότε θα πρέπει να ζητήσει την βοήθεια της εκκλησίας και να δεχθεί να κάνει άμβλωση αλλά με ( …) επιστημονική και όχι με χρηματική εξασφάλιση της αποφάσεως του γιατρού», είπε χαρακτηριστικά

Ο Μητροπολίτης σημείωσε ακόμη, ότι η Εκκλησία είναι κατά της αντισύλληψης, αφήνοντας ωστόσο ένα «παράθυρο» για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εάν συλλάβει μια γυναίκα κινδυνεύει να πεθάνει και όχι «αν κάνουμε έρωτα μόνο για τον έρωτα».

Σε υψηλούς τόνους καταδικάζει και η υπουργός Παιδείας τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσόστομου για τον βιασμό.

Τονίζει πως προσβάλλει βάναυσα την κοινωνία και «δεν συνάδει με τη στάση της Εκκλησίας που εμπράκτως στηρίζει γυναίκες θύματα κακοποίησης και βιασμού».

Αδιανόητη και καταδικαστέα η δήλωση του Μητροπολίτη Δωδώνης σχετικά με τον βιασμό. Προσβάλλει βάναυσα την κοινωνία και δεν συνάδει με τη στάση της Εκκλησίας που εμπράκτως στηρίζει γυναίκες θύματα κακοποίησης και βιασμού. — Niki Kerameus (@nkerameus) September 2, 2022

Οργισμένη αντίδραση του υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια στις δηλώσεις του Μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσόστομου, πως δεν βιάζεται μια γυναίκα χωρίς να το θέλει. Τόνισε πως πρόκειται για δηλώσεις ντροπή και συκοφαντικές για την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη και την Εκκλησία, «που πάντα στέργει τα θύματα βίας».

Είναι ντροπή για όλους μας και συκοφαντική για την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη και την Εκκλησία μας που πάντα στέργει τα θύματα βίας, η δήλωση του Μητροπολίτη Δωδώνης για τις γυναίκες που πέφτουν θύματα βιασμού. — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) September 2, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Mad Clip: Σαν σήμερα σκοτώθηκε σε τροχαίο ο αγαπημένος τράπερ

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί - Μιχαηλίδου: δεν έμεινε εκτός ούτε ένα παιδί με voucher (βίντεο)

Μίκης Θεοδωράκης: σαν σήμερα έφυγε ο σπουδαίος Έλληνας (εικόνες)