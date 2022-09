Κοινωνία

Κωνσταντία Δημογλίδου: Η νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας

Ποια είναι η αστυνομικός που αναλαμβάνει την θέση της Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ορίστηκε ως Εκπρόσωπος Τύπου του Σώματος η Αστυνόμος Β’ Δημογλίδου Κωνσταντία.

Η Αστυνόμος Β’ Δημογλίδου Κωνσταντία αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας το 2012.

Έκτοτε υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις ευθύνης σε Υπηρεσίες του Πειραιά καθώς και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Το 2015 ανέλαβε καθήκοντα στο Τμήμα Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Από το 2016 διδάσκει θέματα δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών-Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.) της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας καθώς και στο προσωπικό που επιλέγεται για στελέχωση των Πρεσβειών της Χώρας στο εξωτερικό.

Μιλάει Αγγλικά.

