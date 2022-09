Αθλητικά

Formula 1 - GP Ολλανδίας: Ο Φερστάπεν στην pole position

Ο οδηγός της Red Bull άφησε πίσω του τον βασικό του αντίπαλο στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, Σαρλ Λεκλέρ.



Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την pole position στο αυριανό (4/9) ολλανδικό γκραν πρι της Φόρμουλα Ενα.

Στον... εντός έδρας αγώνα του, ο οδηγός της Red Bull, κάτοχος του παγκόσμιου τίτλου και πρωτοπόρος της φετινής κατάταξης σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα σημερινά επίσημα δοκιμαστικά, όπως είχε κάνει και πέρυσι, αφήνοντας πίσω του τον βασικό του αντίπαλο στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, τον Μονεγάσκο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari.

Στη δεύτερη σειρά εκκίνησης θα βρεθούν η δεύτερη Ferrari του Ισπανού Κάρλος Σάινθ και η Mercedes του Βρετανού Λιούις Χάμιλτον.

Ο Μεξικανός Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull είχε έξοδο στην τελευταία στροφή της τελευταίας του προσπάθειας, κι ενώ επιχειρούσε να βρεθεί στις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Αναλυτικά η κατάταξη των δέκα πρώτων:

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:10.342 Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) 1:10.363 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 1:10.434 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:10.648 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 1:11.077 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:11.147 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:11.174 Μικ Σουμάχερ (Γερμανία/Haas) 1:11.442 Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/Alpha Tauri) 1:12.556 Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) --------

