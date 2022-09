Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Νυχτερινή υπέρπτηση τουρκικού UAV στο Αιγαίο

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία, μετά την προκλητική ρητορική και τις απειλές του Ερντογάν.



Μετά τις προκλητικές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και άλλων αξιωμτούχων, η Τουρκία ανεβάζει την ένταση και από αέρος πάνω από το Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε πάνω από την Κανδελιούσσα, δυτικά της Νισύρου στα 19.000 πόδια, στις 21:28.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

