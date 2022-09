Κοινωνία

Παιδεία: Τρεις νέοι θεσμοί για το νέο σχολικό έτος

Από το νέο σχολικό έτος, που αρχίζει την επόμενη εβδομάδα, τρεις νέοι θεσμοί εισάγονται σε όλα τα Δημοτικα, Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας.

Οι μέντορες και οι συντονιστές είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται εκτός διδακτικού αλλά εντός εργασιακού ωραρίου. Όσο για τους Ομίλους, θα λειτουργούν μετά τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος ή και κατά τη διάρκεια του Ολοήμερου Σχολείου, χωρίς όμως «να έχουν "φροντιστηριακό" χαρακτήρα, δηλαδή επέκταση, ενίσχυση ή προετοιμασία των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

Σχετικά με τους νέους θεσμούς, ο κ. Κόπτσης επισημαίνει, ότι «στόχος είναι να αποκτηθεί πρωτίστως μία οργανωσιακή, πολυεπίπεδη και συνεργατική κουλτούρα στα σχολεία, να αναβαθμιστεί το σχολικό πρόγραμμα, να παρασχεθεί μία ποιοτικότερη εκπαίδευση, να εκσυγχρονίσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα, να εξαλείψουμε στεγανά και παθογένειες του παρελθόντος».

Παιδαγωγικός Σύμβουλος/Μέντορας

Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος/Μέντορας ορίζεται με απόφαση του διευθυντή και αντιστοιχεί ένας μέντορας για κάθε 1 με 8 εκπαιδευτικούς, εξηγεί ο κ. Κόπτσης.

Ο ρόλος του προορίζεται «να εμπνεύσει, να υποστηρίξει νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές έως 5έτη υπηρεσία και να συμβάλλει στην ενσωμάτωση στο σχολικό περιβάλλον». Για παράδειγμα, ο μέντορας «πληροφορεί και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς στο διδακτικό κομμάτι, οργανώνει δειγματικές διδασκαλίες, βοηθάει για τον ορθό τρόπο επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες» σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γγ του υπουργείου Παιδείας .

Τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγεται ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος/Μέντορας είναι τα παρακάτω με μοριοδότηση: Διδακτική εμπειρία, διδακτορικό δίπλωμα, μεταπτυχιακός τίτλος, προηγούμενη θητεία ως μέντορας /σύμβουλος κλπ, πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η ξένη γλώσσα.

Ενδοσχολικός Συντονιστής

Οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές είναι όργανα συντονισμού του εκπαιδευτικού έργου, περιγράφει ο κ. Κόπτσης. Συντονίζουν τα της διδακτέας ύλης, υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους ανά ομάδες τάξεων ή ειδικοτήτων, παρακολουθούν και εποπτεύουν τον συντονισμό της διδακτέας ύλης, σχεδιάζουν και οργανώνουν διδασκαλίες, εξηγεί.

Επίσης, «εισηγούνται καινοτόμα προγράμματα, παρακολουθούν και εποπτεύουν τις διαδικασίες αξιολόγησης μαθητών, οργανώνουν συναντήσεις εκπαιδευτικών για επίλυση εκπαιδευτικών και διδακτικών θεμάτων».

Για 1-10 τμήματα προβλέπεται ένας συντονιστής τάξης και εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον 3 εκπαιδευτικοί ειδικότητας για το Δημοτικό και 4 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προβλέπεται και ένας συντονιστής ειδικοτήτων.

Ο κ. Κόπτσης σημειώνει, ότι οι Μέντορες μπορούν να αναλαμβάνουν και καθήκοντα Ενδοσχολικών Συντονιστών.

Όμιλοι

Οι Όμιλοι συγκροτούνται μετά από απόφαση του διευθυντή του σχολείου και εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων ή από πρόταση εκπαιδευτικών, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γγ του υπουργείου Παιδείας.

Κάθε Όμιλος έχει 6-12 μαθητές, ενώ μπορούν να αποτελούνται και από μαθητές διαφόρων σχολείων.

Έχουν ως αντικείμενα σχετιζόμενα με αθλητισμό, τέχνες, χορό, εικαστικά, μουσική, ρομποτική, επιχειρηματικότητα, διδακτικά αντικείμενα.

Το γνωστικό αντικείμενο, τονίζει ο κ. Κόπτσης, θα πρέπει να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, «χωρίς οι διδάσκοντες/διδάσκουσες να παραγνωρίζουν το περιεχόμενο και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των διδασκόμενων μαθημάτων, σύμφωνα με το αναλυτικό τους πρόγραμμα».

Οι παραπάνω καινοτομίες, υπογραμμίζει ο κ. Κόπτσης, αποσκοπούν «ώστε το σχολείο να γίνει ενδιαφέρον, δημιουργικό, ευχάριστο, χρήσιμο, χρηστικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό».

