Βόλος: Γάμος με κομβόι από νταλίκες και κόρνες (βίντεο)

Δείτε βίντεο από τον γάμο που ξεσήκωσε την πόλη!

Ένας πρωτότυπος γάμος έφερε το χαμόγελο στους κατοίκους του Βόλου, που έτυχε να δουν το απολαυστικό κομβόι το απόγευμα του Σαββάτου, 3 Σεπτεμβρίου.

Το βίντεο του E-Thessalia.gr, απαθανάτισε τα φορτηγά και τις νταλίκες που συνόδευσαν το ευτυχές ζευγάρι στην εκκλησία.

Τα φορτηγά ήταν όλα στολισμένα και φυσικά οι κόρνες ξεσήκωσαν τις γειτονιές κοντά στον ιερό ναό.

