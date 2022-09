Παράξενα

Κρήτη: Κλείδωσε το μωρό του στο αυτοκίνητο και πήγε για μπάνιο

Παραλίγο τραγωδία με μωρό 20 μηνών. Ποιος εντόπισε το παιδάκι και ειδοποίησε την ΕΛΑΣ που πέρασε χειροπέδες στον πατέρα.



Ένα αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στο Παλιόκαστρο Ηρακλείου, όταν ένας 26χρονος κλείδωσε το 20 μηνών κοριτσάκι του στο αυτοκίνητο για να πάει να κάνει μπάνιο στη θάλασσα.

Το μωρό άρχισε να κλαίει λόγω της αφόρητης ζέστης, ενώ το οξυγόνο στο όχημα μειωνόταν διαρκώς.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο ναυαγοσώστης της παραλίας άκουσε το μωρό, ειδοποίησε την αστυνομία και ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται, δηλαδή προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα.

Το μωρό είναι καλά στην υγεία του, παρόλο που έμεινε κλειδωμένο στο αυτοκίνητο για πάνω από μισή ώρα.

Ο 26χρονος Γερμανός με εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας είναι ο μόνος κηδεμόνας που μπορεί να φροντίζει το βρέφος καθώς η μητέρα του παιδιού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και αδυνατεί να είναι κοντά στην οικογένεια και στο παιδί της.

Ο ίδιος, πάντως, φέρεται να είπε ότι ήταν λάθος αυτό που έκανε, αλλά είχε ανάγκη να κάνει ένα μπάνιο καθώς είναι πολύ πιεσμένος το τελευταίο διάστημα.

Πάντως, θεωρείται βέβαιο ότι θα ενημερωθεί σχετικά η κοινωνική υπηρεσία ώστε να ξεκινήσει έρευνα για το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει το παιδί.

