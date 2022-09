Κοινωνία

Κακοκαιρία - Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά

Άνοιξαν οι ουρανοί και έβρεξε προβλήματα στην Θεσσαλονίκη. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Ποιες περιοχές θα επηρεααστούν.

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε τη νύχτα το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, όπου λόγω της πολύωρης βροχόπτωσης δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε -μέχρι στιγμής- 500 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στο κέντρο της πόλης, όπως επίσης στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Στις περισσότερες περιπτώσεις όπου κλήθηκε η Πυροσβεστική δεν χρειάστηκε να γίνουν αντλήσεις, καθώς η στάθμη του νερού ήταν χαμηλή. Μέχρι στιγμής δεν αναφέρθηκε καμία συνδρομή για μεταφορά ανθρώπων.

Κλειστή είναι από τις 3 τα ξημερώματα η υπογείωση της οδού Μακρυγιάννη στην Ηλιούπολη, η οποία πλημμύρισε για μία ακόμη φορά και στο σημείο επιχειρεί η Πυροσβεστική. Επίσης, στην περιοχή του 424 Νοσοκομείου έχει κλείσει ιρλανδική διάβαση που οδηγεί προς το Φίλυρο, ενώ στην Εξοχή και στο ύψος του Νοσοκομείου Παπανικολάου σημειώθηκε καθίζηση λόγω έργων στο ρεύμα ανόδου. Κλειστή, εξάλλου, λόγω πτώσης δένδρου είναι η οδός Ανθέων που οδηγεί από τον Εύοσμο προς Φιλίππειο.

Στις Συκιές, σταθμευμένο αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα νερά και κατέληξε σε κατάστημα, σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων. Αρκετοί σηματοδότες έχουν τεθεί εκτός κυκλοφορίας στο σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος και στα σημεία αυτά οι οδηγοί οφείλουν να κινούνται με προσοχή. Επίσης, ορισμένοι επαρχιακοί δρόμοι περιφερειακά της πόλης καλύφθηκαν από φερτά υλικά και διεξάγονται ενέργειες από συνεργεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την απομάκρυνσή τους.

Για τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχε προειδοποιήσει το βράδυ της Κυριακής η Πολιτική Προστασία, στέλνοντας μήνυμα από το 112. Τα φαινόμενα αναμένεται βαθμιαία από το μεσημέρι να εξασθενήσουν και τις απογευματινές ώρες θα σταματήσουν. Μέχρι τότε όμως αναμένονται βροχοπτώσεις στην Κεντρική Μακεδονία, κατά τόπους έντονες.

Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/rhGuJbxWZJ pic.twitter.com/WwcT1mnYIK — 112 Greece (@112Greece) September 4, 2022

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας σε μεγάλο μέρος της χώρας σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού.

Συγκεκριμένα, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει: Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το βράδυ της Κυριακής έως και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

