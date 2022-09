Life

“Καλημέρα Ελλάδα” - Αναστασοπούλου σε Παπαδάκη: Ήμουν ο κρυφός σου πόθος; (βίντεο)

Ο Γιώργος Παπαδάκης και Μαρία Αναστασοπούλου ευδιάθετοι και χαμογελαστοί είπαν την πρώτη "καλημέρα" στο κοινό. Δείτε την έναρξη.

Πρεμιέρα έκανε σήμερα ο Γιώργος Παπαδάκης μέσα από την ανανεωμένη εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», έχοντας στο πλευρό την Μαρία Αναστασοπούλου Ευδιάθετοι και χαμογελαστοί οι δύο παρουσιαστές

Ο επί 31 χρόνια παρουσιαστής Γιώργος Παπαδάκης και Μαρία Αναστασοπούλου είπαν την πρώτη "καλημέρα" στο κοινό.

Ο διάλογος των δύο παρουσιαστών

-«Να το πω; Καλημέρα Ελλάδα, περίμενα πώς και πώς να το πω», είπε η νέα παρουσιάστρια του «Καλημέρα Ελλάδα».

-«Αγάπη μου, καλωσόρισες».

-«Χαίρομαι που θα ξεκινήσουμε αυτό το ωραίο ταξίδι παρέα εδώ μαζί», είπε στη συνέχεια η Μαρία Αναστασοπούλου.

-«Είπες ότι ήταν κρυφός πόθος να συνεργαστείς με μένα. Τι να πω εγώ για σένα».

-«Ήμουν κρυφός σου πόθος; Το λες εδώ δημόσια;» γέλασε η παρουσιάστρια, με τον Γιώργο Παπαδάκη να αποκαλύπτει ότι το «φλερτ» για την επαγγελματική τους συνεργασία διήρκεσε τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο παρουσιαστής στη συνέχεια είπε ότι ξεκινάει η περίοδος της σκυταλοδρομίας. «Να δώσεις την σκυτάλη όπως αξίζει και αρμόζει σε πρόσωπα όπως η Μαρία Αναστασοπούλου», είπε προαναγγέλοντας με αυτό τον τρόπο την αποχώρησή του από την τηλεόραση.

Η παρουσιάστρια τόνισε ότι πήγε στον ΑΝΤ1 για να κάνουν εκπομπή μαζί και χαρακτήρισε την ομάδα της εκπομπής «υπέροχη».

Στη συνέχεια ακολούθησε βίντεο της εκπομπής αφιερωμένο στη Μαρία Αναστασοπούλου και η διοίκηση του σταθμού της πρόσφερε μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη.

