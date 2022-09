Κοινωνία

Καταγγελία: Έβαλε κρυφή κάμερα για να βλέπει γυμνές τις κόρες της συντρόφου του

Ο άνδρας, που κατέγραφε με κάμερα όσα γίνονταν στο δωμάτιο των έφηβων κοριτσιών, προφανώς και τα ίδια γυμνά, αντέδρασε με βία, όταν έγινε αντιληπτή η πράξη του!

(εικόνα αρχείου)

Μια εξαιρετικά περίεργη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και παράνομης παρακολούθησης και καταγραφής με κάμερα του δωματίου δύο ανηλίκων κοριτσιών ηλικίας 12 και 17 ετών απασχολεί τις αρχές που προχώρησαν στην σύλληψη ενός 50χρονου υπηκόου Αλβανίας μετά την υποβολή μηνύσεως.

Ο 50χρονος καταγγέλθηκε ειδικότερα από την μητέρα των παιδιών και σύντροφό του για τα ως άνω αδικήματα και ειδικότερα για το ό,τι είχε τοποθετήσει εν αγνοία της στο δωμάτιο των παιδιών μια κάμερα με SD CARD καταγραφής και έβλεπε τι έκαναν εντός αυτού και προφανώς αυτά γυμνά.

Οταν δε τα παιδιά την ενημέρωσαν και ζήτησε εξηγήσεις ερχόμενη σε αντιπαράθεση μαζί του, όπως υποστήριξε ο σύντροφός της την χτύπησε ενώ ακολούθως χτύπησε και τα παιδιά.

Ο Εισαγγελέας Υπηρεσίας μετά την προσαγωγή του κατηγορούμενου τον άφησε ελεύθερο και παρήγγειλε περαιτέρω προανάκριση προκειμένου να υπάρξει πλήρης ιατροδικαστική έκθεση με τα τραύματα που φέρουν η μητέρα και τα παιδιά και περαιτέρω να ελεγχθεί το περιεχόμενο της κάρτας της κάμερας από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ο ίδιος πάντως, διά της συνηγόρου του, υποστηρίζει πως όντως έβαλε κρυφή κάμερα, αλλά για να διαπιστώσει ποιος αφαιρούσε τμηματικά χρήματα που είχε κρύψει στο συγκεκριμένο δωμάτιο, καθώς το ποσό στην κρυψώνα του διαρκώς μειωνόταν!

