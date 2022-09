Τεχνολογία - Επιστήμη

KEP-ePass: Νέα υπηρεσία κράτησης αριθμού προτεραιότητας

Βήμα - βήμα η διαδικασία κράτησης. Τα 31 ΚΕΠπου έχουν ενταχθεί στην πιλοτική λειτουργία του KEP-ePass.

Τη δυνατότητα να δεσμεύουν αριθμό προτεραιότητας για εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία σε 31 ΚΕΠ της χώρας έχουν πολίτες και επιχειρήσεις. Πρόκειται για το KEP-ePass, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω του rantevou.kep.gov.gr και αποσκοπεί στην ταχύτερη, απλούστερη και καλύτερη εξυπηρέτηση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες μπορούν μέσω του υπολογιστή ή του κινητού τους τηλεφώνου:

• να προβαίνουν σε κράτηση αριθμού προτεραιότητας για την εξυπηρέτησή τους και

• να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο ποιος αριθμός εξυπηρετείται και πόσος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι να φτάσει η σειρά τους.

Το KEP-ePass εντάσσεται στο πλαίσιο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του δικτύου των ΚΕΠ, ξεκινώντας την πιλοτική του λειτουργία από 31 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ενώ προβλέπεται να επεκταθεί σύντομα και σε άλλα ΚΕΠ. Παράλληλα έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός στον χώρο των ΚΕΠ, ο οποίος περιλαμβάνει:

εκδοτήρια αριθμών προτεραιότητας και

οθόνες που εμφανίζουν τον τρέχοντα αριθμό προτεραιότητας.

Η διαχείριση και η κλήση των αριθμών προτεραιότητας από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ θα γίνεται μέσα από το περιβάλλον της Πλατφόρμας Επισκέψεων ΚΕΠ, σε ειδική ενότητα που έχει προστεθεί.

Η διαδικασία κράτησης αριθμού προτεραιότητας είναι ιδιαίτερα απλή:

Αρχικά, ο πολίτης εισέρχεται στο rantevou.kep.gov.gr με τους κωδικούς του στο Taxisnet και επιλέγει «Νέο ραντεβού», προσδιορίζοντας τον νομό και τον δήμο όπου επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Στη συνέχεια, επιλέγει το κατάστημα που τον εξυπηρετεί από τη λίστα των διαθέσιμων ΚΕΠ. Τα ΚΕΠ που εντάσσονται στη δράση KEP-ePass έχουν την ένδειξη «ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ». Ακολουθώντας τα βήματα στην πλατφόρμα, στην οθόνη εμφανίζονται ο πρώτος διαθέσιμος αριθμός προτεραιότητας, ο αριθμός που εξυπηρετείται εκείνη τη στιγμή και ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής. Πατώντας «Επιβεβαίωση» και εισάγοντας τα στοιχεία επικοινωνίας του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ο πολίτης λαμβάνει email με τα στοιχεία της κράτησής του.

Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα επισκέψεων στα ΚΕΠ rantevou.kep.gov.gr είναι διαθέσιμη για περισσότερο από έναν χρόνο. Αρχικά, η πλατφόρμα έδινε τη δυνατότητα στον πολίτη να προγραμματίζει ραντεβού για εξυπηρέτηση από ΚΕΠ σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Από το τέλος Ιουνίου η πλατφόρμα αναβαθμίστηκε, παρέχοντας επιπλέον τη δυνατότητα του ePass.

Η δράση υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίας Διοίκησης.

Τα 31 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών που έχουν ενταχθεί στην πιλοτική λειτουργία του KEP-ePass είναι τα εξής:

ΚΕΠ Ακαδημίας(Δήμος Αθηναίων)

ΚΕΠ Ν.Κόσμου(Δήμος Αθηναίων)

ΚΕΠ Πετραλώνων(Δήμος Αθηναίων)

ΚΕΠ Σεπολίων(Δήμος Αθηναίων)

ΚΕΠ Πατησίων(Δήμος Αθηναίων)

ΚΕΠ Πλ.Βικτωρίας(Δήμος Αθηναίων)

ΚΕΠ Αμπελοκήπων(Δήμος Αθηναίων)

ΚΕΠ Κυψέλης(Δήμος Αθηναίων)

ΚΕΠ Συντάγματος(Δήμος Αθηναίων)

Κεντρικό ΚΕΠ Δήμου Πειραιά

Κεντρικό ΚΕΠ Δήμου Αχαρνών

Κεντρικό ΚΕΠ Δήμου Νέας Σμύρνης

Κεντρικό ΚΕΠ Δήμου Θεσσαλονίκης

Κεντρικό ΚΕΠ Δήμου Πατρέων

Κεντρικό ΚΕΠ Δήμου Ζακύνθου

Κεντρικό ΚΕΠ Δήμου Ελευσίνας

Κεντρικό ΚΕΠ Δήμου Κιλκίς

Παράρτημα ΚΕΠ Δήμου Γλυφάδας

Κεντρικό ΚΕΠ Δήμου Περιστερίου

Κεντρικό ΚΕΠ Δήμου Χανίων

Κεντρικό ΚΕΠ Δήμου Κορυδαλλού

Κεντρικό ΚΕΠ Δήμου Χαλκιδέων

Παράρτημα ΚΕΠ Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Κεντρικό ΚΕΠ Δήμου Κηφισίας

Κεντρικό ΚΕΠ Δήμου Ρόδου

Κεντρικό ΚΕΠ Δήμου Νάξου

Κεντρικό ΚΕΠ Δήμου Ζωγράφου

Κεντρικό ΚΕΠ Δήμου Παλλήνης

Κεντρικό ΚΕΠ Δήμου Μεταμόρφωσης

Κεντρικό ΚΕΠ Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

Κεντρικό ΚΕΠ Δήμου Τρικάλων