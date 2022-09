Αθλητικά

Πόλο γυναικών: Η εθνική φουλ για το χρυσό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το συγκρότημα της Αλεξίας Καμμένου νίκησε την Ιταλία στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Η αντίπαλος της εθνικής στον τελικό.



Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης του Σπλιτ ίσως να σηματοδοτήσει την πολυαναμενόμενη επιστροφή της εθνικής γυναικών στην ελίτ. Το συγκρότημα της Αλεξίας Καμμένου νίκησε 12-9 την Ιταλία στον ημιτελικό της διοργάνωσης και εξασφάλισε για τέταρτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης την παρουσία του στον τελικό. Εκεί όπου την Παρασκευή (9/9), στις 9:30 μ.μ., θα προσπαθήσει για τη μεγάλη υπέρβαση απέναντι στην κάτοχο του τίτλου και "ασημένια" Ολυμπιονίκη Ισπανία.

Ακόμη κι αν δεν τα καταφέρουν, οι διεθνείς έχουν εξασφαλίσει το τέταρτο ελληνικό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και το πιο σημαντικό είναι να δώσουν συνέχεια σε αυτή την επιτυχία, στο δρόμο προς το Παρίσι, και να μην αποδειχθεί "φωτοβολίδα", όπως το ασημένιο μετάλλιο στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2018.

Οι δύο ομάδες επέλεξαν κλειστή άμυνα ζώνης με παίκτρια ανάμεσα, προκειμένου να αποκόψουν την τροφοδότηση των αντίπαλων φουνταριστών, όπερ και έγινε. Οι περισσότερες επιθέσεις εκατέρωθεν ήταν "σκοτωμένες", με την εθνική να βρίσκει λύσεις σε παίκτρια παραπάνω και με πέναλτι και να παίρνει δύο φορές προβάδισμα. Οι Ιταλίδες στο πρώτο οκτάλεπτο είχαν δύο χαμένες επιθέσεις με αριθμητικό πλεονέκτημα κι ένα άστοχο πέναλτι από τη Μαρλέτα, αλλά βρήκαν ένα γκολ στα ίσια και ένα στην κόντρα και κράτησαν τον ημιτελικό σε ισορροπία.

Το ξεκίνημα του δεύτερου οκταλέπτου ανήκε στην Ελενα Ξενάκη, η οποία πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ από τα 2μ., κέρδισε δύο αποβολές και ένα πέναλτι, με το οποίο η Ειρήνη Νίνου έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων (4-2) στην ελληνική ομάδα.

Η "σετερόζα" προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά η εθνική διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και μέσα σε δύο λεπτά στην τρίτη περίοδο έβαλε γερά θεμέλια νίκης. Μία άμεση εκτέλεση της Ελευθερίας Πλευρίτου σε παίκτρια παραπάνω, ένα γκολ της Πάτρα, που πήρε το ριμπάουντ μετά από απόκρουση της Μπανκέλι σε σουτ της Νίνου, και ένα γκολ της Βάσως Πλευρίτου μετά από εκπληκτική πάσα της Ξενάκη, διαμόρφωσαν το 9-5 και έδωσαν… φτερά στις παίκτριες της Αλεξίας Καμμένου.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο οι διαιτητές χρέωσαν πολλές αποβολές στην ελληνική ομάδα, αλλά η "γαλανόλευκη" άμυνα λειτούργησε πολύ καλά, ενώ και η Σταματοπούλου έκανε αρκετές σημαντικές αποκρούσεις. Μετά τη μείωση του σκορ σε 11-8 από την Αβένιο (σε γκολ που καταλογίστηκε με τη βοήθεια του βίντεο), πέντε λεπτά πριν τη λήξη, η εθνική "έβγαλε" τρεις άμυνες με παίκτρια λιγότερη και "σφράγισε" τη νίκη-πρόκριση.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 4-2, 4-3, 2-2

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Νίνου (π.π.), 1-1 Πικότσι (περιφέρεια), 2-1 Ελευθ. Πλευρίτου (πέναλτι), 2-2 Μαρλέτα (κόντρα), 3-2 Ξενάκη (φουνταριστός), 4-2 Νίνου (πέναλτι), 4-3 Μπιανκόνι (πέναλτι), 5-3 Σιούτη (περιφέρεια), 5-4 Αβένιο (π.π.), 6-4 Νίνου (περιφέρεια), 6-5 Ταμπάνι (π.π.), 7-5 Ελευθ. Πλευρίτου (π.π.), 8-5 Πάτρα (περιφέρεια), 9-5 Β. Πλευρίτου (περιφέρεια), 9-6 Αβένιο (πέναλτι), 10-6 Β. Πλευρίτου (π.π.), 10-7 Παλμιέρι (φουνταριστός), 11-7 Χυδηριώτη (περιφέρεια), 11-8 Αβένιο (π.π.), 11-9 Ταμπάνι (φουνταριστός), 12-9 Ξενάκη (π.π.).

Η εθνική είχε 4/10 με παίκτρια παραπάνω, 2/2 πέναλτι, 5 γκολ από την περιφέρεια και 1 από θέση φουνταριστού.

Η Ιταλία είχε 3/12 με παίκτρια παραπάνω, 2/3 πέναλτι, 1 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού και 1 στην κόντρα.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν η Ελευθερία Πλευρίτου (3΄26΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα), η Γιαννοπούλου (2΄23΄΄ πριν το τέλος του παιχνιδιού) και η Μπιανκόνι στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Αλεξία Καμμένου): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Χυδηριώτη 1, Τριχά, Μαργ. Πλευρίτου, Ξενάκη 2, Νίνου 3, Πάτρα 1, Σιούτη 1, Β. Πλευρίτου 2, Γιαννοπούλου, Μυριοκεφαλιτάκη, Σωτηρέλη

ΙΤΑΛΙΑ (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι 2, Γκαλάρντι, Αβένιο 3, Τζουστίνι, Μπετίνι, Πικότσι 1, Μπιανκόνι 1, Παλμιέρι 1, Μαρλέτα 1, Κοκιέρε, Βιακάβα, Μπανκέλι.

Εκτός ελληνικής 13άδας έμειναν η Στεφανία Σάντα και η Ελενα Ελληνιάδη.

Η Ισπανία αντίπαλος της εθνικής στον τελικό

Στον άλλο ημιτελικό η Ισπανία, με μεγάλη πρωταγωνίστρια τη 18χρονη Ελενα Ρουίθ, επικράτησε 10-7 της Ολλανδίας και θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2020 στη Βουδαπέστη. Οι Ισπανίδες προηγήθηκαν 5-2 λίγο πριν λήξηιε το ημίχρονο, παίζοντας εξαιρετική άμυνα, που σε πολλές περιπτώσεις δεν άφηνε τις "τουλίπες" ούτε να σουτάρουν. Η ομάδα του Ευάγγελου Δουδέση είχε μία… αναλαμπή και ισοφάρισε 5-5 με δύο διαδοχικά γκολ της Σλίκινγκ στο τρίτο οκτάλεπτο, αλλά η Ρουίθ έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ιβηρική ομάδα, η οποία "καθάρισε" το ματς στην τελευταία περίοδο.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την Ολλανδία): 2-3, 1-2, 2-1, 2-4

Τα γκολ:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Σλίκινγκ 3, Φαν ντερ Σλουτ, Φαν ντε Κράατς, Σέβενιχ, Τεν Μπρουκ

ΙΣΠΑΝΙΑ: Ρουίθ 4, Ορτίθ 2, Εσπάρ, Πένια, Γκαρσία, Λέιτον