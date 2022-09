Κόσμος

Καναδάς: Αυτοκτόνησε μετά την σύλληψή του ο δεύτερος ύποπτος για τις επιθέσεις με μαχαίρι

Λίγες ημέρες πριν είχε βρεθεί και το πτώμα του αδελφού που φέρεται να ήταν συνεργός του στις φονικές επιθέσεις.



Ο Μάιλς Σάντερσον, ο δεύτερος ύποπτος για τις επιθέσεις κατά συρροή με μαχαίρια οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε δέκα ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους δεκαοκτώ στο κεντρικό τμήμα του Καναδά, συνελήφθη χθες Τετάρτη, ανακοίνωσε η αστυνομία, εξέλιξη που έβαλε τέλος σε τρεις ημέρες ανθρωποκυνηγητού.

«Ο Μάιλς Σάντερσον εντοπίστηκε και τέθηκε υπό κράτηση κοντά στο Ρόστερν, στη Σασκάτσουαν, περί τις 15:30» (τοπική ώρα· 00:30 ώρα Ελλάδας), ανέφερε η αστυνομία της επαρχίας μέσω Facebook. «Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια» στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής, πρόσθεσε και ευχαρίστησε τους κατοίκους που της έδωσαν πληροφορίες χάρη στις οποίες μπόρεσε να συλληφθεί ο ύποπτος.

Λίγο μετά τη σύλληψή του τα καναδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο 32χρονος ύποπτος για τις πολύνεκρες επιθέσεις πέθανε, δίνοντας μόνο την πληροφορία πως υπέκυψε σε τραύματα που προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης αναζητούσαν από την Κυριακή στο κεντροδυτικό τμήμα της χώρας τον Μάιλς Σάντερσον, 32 ετών, τον οποίο βαραίνουν υποψίες πως διέπραξε, μαζί με τον αδελφό του Ντέιμιεν, μια από τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις των τελευταίων ετών στη χώρα.

Γνωστός στην αστυνομία και στη δικαιοσύνη για την εμπλοκή του σε βία επεισόδια και κλοπές, ο Μάιλς Σάντερσον καταζητείτο ήδη από τον Μάιο, διότι δεν είχε τηρήσει τους όρους της απελευθέρωσής του από τη δικαιοσύνη.

Τη Δευτέρα βρέθηκε το πτώμα του αδελφού του Ντέιμιεν Σάντερσον, που φέρεται να ήταν συνεργός του. Έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και εντοπίστηκε κοντά στον τόπο των εγκλημάτων. Οι συνθήκες υπό τις οποίες βρήκε τον θάνατο μένουν να εξιχνιαστούν, όμως ενδέχεται να δολοφονήθηκε από τον αδελφό του, σύμφωνα με την αστυνομία. «Καθώς δεν γνωρίζουμε πού βρίσκεται, ζητάμε από τον πληθυσμό να λαμβάνει τις αναγκαίες προφυλάξεις», επαναλάμβανε ακατάπαυστα η αστυνομία, η οποία είχε επεκτείνει την έρευνα σε ολόκληρη την επαρχία Σασκάτσουαν, αχανή αγροτική περιοχή.

«Εφιάλτης»

Χθες Τετάρτη οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα όλων των θυμάτων. Εννέα στα δέκα ήταν από την κοινότητα Τζέιμς Σμιθ Κρι Νέισον, το δέκατο από το γειτονικό χωριό Γουέλντον. Πρόκειται για άνδρες και γυναίκες από 23 ως 78 ετών. Οι τραυματίες είναι ένας «έφηβος» και δεκαεπτά ενήλικοι, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία.

Προτού η αστυνομία ανακοινώσει τη σύλληψη του υπόπτου, για πρώτη φορά από την Κυριακή, ορισμένες οικογένειες πήραν τον λόγο δημόσια για να περιγράψουν τον «εφιάλτη» που ζουν. «Είναι δύσκολη στιγμή για τις οικογένειές μας», είπε ο Μαρκ Άρκαντ στον Τύπο, αναφερόμενος σε «φρικιαστικές και παράλογες ενέργειες». Η αδελφή του, η Μπόνι Μπερνς, 48 ετών, και ο ανιψιός του, ο Γκρέγκορι Μπερνς, 28 ετών, ήταν ανάμεσα στα θύματα.

«Η Μπόνι πάντα έβαζε τους άλλους πάνω από εκείνη», αφηγήθηκε με ραγισμένη τη φωνή. «Έκανε ό,τι μπορούσε για να καλύψει τις ανάγκες τις οικογένειας. Το σπίτι της ήταν γεμάτο αγάπη και στοργή». Ο κ. Άρκαντ διερωτήθηκε γιατί έγιναν οι επιθέσεις. «Πώς έγινε αυτό; Γιατί έγινε αυτό; Δεν ξέρουμε στ’ αλήθεια τι έγινε. Δεν έχουμε απαντήσεις».

Ως αυτό το στάδιο, οι συγγενείς είχαν επιλέξει να εκφραστούν σχεδόν αποκλειστικά μέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να μην παρενοχλούν την κοινότητα των 3.400 κατοίκων.

«Έχασα πολλά μέλη της οικογένειάς μου, υπήρχαν πτώματα παντού στο έδαφος, ορισμένα πέθαναν και άλλα είχαν σοβαρά τραύματα από μαχαίρι και αιμορραγούσαν», περιέγραψε ο Μάικ Μπρετ Μπερνς μέσω Facebook. «Ήταν σαν εμπόλεμη ζώνη. Στα μάτια τους, μπορούσες να δεις τον πόνο και την οδύνη αυτών που υπέστησαν επιθέσεις».

Ο Ντίλον Μπερνς αφηγήθηκε πως η μητέρα του, η Γκλόρια, πέθανε «προστατεύοντας έναν νεαρό καθώς δεχόταν επίθεση», προσθέτοντας ότι «θα έκανε το ίδιο πράγμα για τον καθένα μας (...) ακόμη και για αυτόν που της αφαίρεσε τη ζωή».

Ανεργία και φτώχεια

Σύμφωνα με την αστυνομία, ορισμένα από τα θύματα ήταν στόχοι των δύο αδελφών, άλλα όμως υπέστησαν επιθέσεις στην τύχη. Στον Καναδά, οι αυτόχθονες αποτελούν περίπου το 5% των 38 εκατομμυρίων κατοίκων. Ζουν συχνά σε κοινότητες μαστιζόμενες από την ανεργία και τη φτώχεια. Μετατρέπονται πιο συχνά σε θύματα ανθρωποκτονιών.

Δέκα ασθενείς συνεχίζουν να νοσηλεύονται και τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

Τα τελευταία χρόνια, ο Καναδάς βίωσε αλληλουχία επιθέσεων σπάνιας βιαιότητας για τη χώρα αυτή. Τον Απρίλιο του 2020, ένοπλος μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό δολοφόνησε 22 ανθρώπους στη Νέα Σκοτία. Τον Ιανουάριο του 2017, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε επιθέσεις κοντά σε τέμενος του Κεμπέκ.